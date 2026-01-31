冬季奧運2026｜中國速滑隊15人出戰平歷史紀錄　高亭宇表現成焦點

2026年米蘭冬奧開幕在即，中國速度滑冰隊取得7男、8女共計15個參賽名額，覆蓋除男子10000米外所有小項。在強手如林的米蘭冬奧上，中國隊陣容齊整，在多個小項上具備爭奪獎牌的實力，但想要實現突破、再度奪金，依然面臨重重考驗。



中國速度滑冰隊參賽名單中，男運動員由高亭宇、寧忠岩、廉子文、薛智文、吳宇、劉瀚彬、李文淏出戰。女運動員則有殷琦、韓梅、楊濱瑜、阿合娜爾阿達克、李佳軒、田芮寧、王婧紫仟、太智恩。

隊伍已經為實現突破打下了堅實基礎：

一是參賽規模追平中國速度滑冰隊歷史上出戰人數最多的2006年都靈冬奧會；

二是獎牌點比往屆略有增加。



整體來看，中國隊在短距離、中距離和團體項目上均有衝擊獎牌的希望。

4年前，高亭宇在北京冬奧會男子500米比賽中以34.32秒打破奧運紀錄並奪冠，成為中國首位摘得冬奧金牌的男子速度滑冰運動員。

2022年北京冬奧會速度滑冰男子500米比賽金牌得主：高亭宇（Getty images）

踏入米蘭冬奧周期，高亭宇依然備受關注，但受膝關節傷病影響，他在上賽季末狀態一度下滑，2025年夏訓階段以恢復和維持訓練為主。本賽季，他在世界盃鹽湖城站男子500米項目中以33.93秒獲得銅牌，狀態逐步回升。

不過，相較此前兩個冬奧周期，男子500米的競爭格局已發生明顯變化。米蘭冬奧周期中，包括美國名將Jordan Stolz在內的多名「00後」選手崛起，整體速度水平和穩定性均處在上升期。經驗豐富、心態成熟的高亭宇，能否在保持前程優勢的同時彌補尾段弱點，將很大程度上決定他在米蘭的最終成績。

擅長中距離的寧忠岩肩負着在男子1500米和1000米衝擊領獎台的重任。作為男子1500米主項選手，寧忠岩在本賽季五站世界盃中表現穩定，共收穫2銀2銅，並以242分的成績鎖定男子1500米世界盃賽季總成績第三名。他還與劉瀚彬、吳宇一度在世界盃的男子團體追逐項目中獲得銅牌，為中國男隊在團體項目上的突破積累信心。展望米蘭冬奧會，寧忠岩表示將與團隊一起「聚焦於提升細節並調整好心態，全力以赴」。

+ 3

女子方面，中國隊整體實力仍處於追趕階段，但在部分項目上具備衝擊領獎台的可能。韓梅在女子1000米和1500米項目上保持着穩定競爭力，是目前最有希望向獎牌發起衝擊的選手之一。楊濱瑜也具備大賽經驗和戰術執行能力，其表現值得期待。女子團體追逐同樣被視為中國隊的重要突破口之一，雖然荷蘭、日本、加拿大等隊在該項目上實力雄厚，但通過針對性的戰術部署，中國隊也有望參與獎牌爭奪。

放眼國際，21歲的Jordan Stolz已成為米蘭周期速滑賽場最具統治力的選手之一。北京冬奧會還是「初出茅廬」的他，在近兩個賽季中迅速蜕變，在多個單項中展現出壓倒性優勢。本賽季的世界盃系列賽中，他在500米、1000米和1500米項目中的總體成績遙遙領先，在男子集體出發項目上也奪得過金牌。高亭宇、寧忠岩要想實現突破，都需翻越這座「大山」。

傳統強國荷蘭已在冬奧會速滑項目中斬獲133面獎牌，其中包括48面金牌。本屆冬奧會，荷蘭隊將由Femke Kok、Joy Beune、舒賀婷（Suzanne Schulting）、紐斯（Kjeld Nuis）、Jenning de Boo等名將領銜，其中Femke Kok、Joy Beune本賽季狀態火熱，而舒賀婷將在速度滑冰、短道速滑雙線作戰。此外，在北京冬奧會摘得女子團體追逐金牌的加拿大隊志在衛冕，日本、挪威、波蘭等隊也擁有深厚的冠軍底藴和人才梯隊，他們在接力項目和多個單項上均具備強勁的奪牌實力。

米蘭冬奧會速度滑冰比賽將於2月7日至21日舉行，將產生14面金牌。

延伸閲讀：冬季奧運2026︱香港短道速滑小將林靜欣 用「魔法」滑入米蘭