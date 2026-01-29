乒乓WTT新加坡大滿貫︱梁靖崑繼亞洲盃後再退賽　身體狀況惹憂慮

世界乒聯周三（28日）宣布，WTT新加坡大滿貫賽名單變動，國乒世界冠軍主力梁靖崑被換下，20歲小將黃友政遞補上位。



而就在不久前，身體狀況不佳的梁靖崑已經放棄了到手的海口亞洲盃資格，最終國乒改由另一位20歲新星陳俊菘參加，如今他又退出WTT新加坡大滿貫賽的競爭，其身體與競技狀況也令球迷們擔憂不已。

梁靖崑自上年下半年開始就出現較大波動，外戰數次遭遇敗績，新年到來後更是連續遭遇衝擊，其中WTT多哈冠軍賽沒打進男單4強，WTT挑戰賽多哈站、WTT阿曼挑戰賽單雙打全部一輪遊，的確狀態不佳。

+ 5

正是在這樣的情況下，國乒的頻繁參賽安排遭到許多球迷質疑：在明知道梁靖崑身體不佳後，為何還要讓他疲於奔波？而林詩棟的情況也類似，上年就已經出現傷病，今年和梁靖崑一樣也是連續報名三站國際賽事，結果只有男雙拿到一次冠軍，男單三次輸外戰，成績同樣非常不理想。

目前看來，國乒教練組可能是考慮到上年梁靖崑、林詩棟的成績下滑太多，再不多參賽的話世界排名可能出現較大退步，所以才讓他倆持續作戰，然而二人的狀態確實非常不佳，結果積分沒有獲得多少，反而影響了後續海口亞洲盃、WTT新加坡大滿貫賽備戰。

另一位國乒選手林詩棟同樣成績不佳。（Getty iamges）

如前所說，梁靖崑兩次退賽後都是由年僅20歲的小將遞補，其中海口亞洲盃是上年爆冷張本智和、一戰成名的生膠黑馬陳俊菘上位，而WTT新加坡大滿貫賽的機會轉給了全國錦標賽、世界青少年錦標賽單打冠軍黃友政，至於最近狀態非常不錯的溫瑞博無緣參加。

目前國乒出征海口亞洲盃的名單為：王楚欽、林詩棟、向鵬、陳垣宇、周啟豪、陳俊菘，以及孫穎莎、王曼昱、蒯曼、陳幸同、王藝迪、陳熠；



WTT新加坡大滿貫賽的名單則是：王楚欽、林詩棟、向鵬、陳垣宇、周啟豪、陳俊菘、黃友政，以及孫穎莎、王曼昱、蒯曼、陳幸同、王藝迪、陳熠、石洵瑤、何卓佳。



+ 6

【本文獲「全言乒乓」授權轉載，微信公眾號：dragoncattt】