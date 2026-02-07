體壇札記｜淺談J.League百年構想　Original 10重聚見證日職盛世

日本職業足球聯賽（J.League）新一季本周開鑼，適逢整個日本聯賽體系今年改制，由「春-秋」單年制改為「秋-春」跨年制，與世界主流聯賽接軌，因此在今年2月至6月期間，推出一個冠名為「百年構想聯賽」的特別版縮水聯賽以作過渡。更具意義的，是千葉市原今年升班重回J1角逐，意味在1993年時成立的日職聯Original 10今年在J1全數聚首（實是9隊，但也是10隊，下文再談），令日職今年更具話題。

日本足球今日在亞洲及世界球壇的進步已有目共睹，暫不贅。其中作為日本足球崛起關鍵角色的日職聯，迄今已有33年歷史，而今年特別版聯賽的冠名口號「百年構想」，則在日職聯成立後3年提出。為何日本聯賽當時會有這個「百年構想」（Jリーグ百年構想）宏願？一切都要先回到1960年代了解日本足球聯賽的起源，而這一點，要由一對影響日本足球至深的師徒結緣說起。



為準備1964年東京奧運，日本足球從此揭開新一章。（Getty Images）

為應對1964年東京奧運，作為主辦國的日本，在1960年聘得當時僅35歲的德國人克藍瑪（Dettmar Cramer）出任足球技術總監，這位少帥由日常訓練、戰術運用、場地設備等，全數為日本帶來革命思維，任命年輕的長沼健與岡野俊一郎作為日本國家隊監督與助教，最終日本在1964東京奧運打入8強，4年後的墨西哥城奧運更勇奪銅牌。雖然克藍瑪當時早已離開日本，但他為日本足球留下的堅實基礎，正是日本足球能由失敗者變成走去世界的主因。

克藍瑪與他的一班日本得意門生。

其時日本足球雖然連續在兩屆奧運會上放光芒，但在日常練習規模與受歡迎程度上，遠不如當時其他流行運動如棒球和相撲。日本職棒聯賽早在1936年已成立，至今仍然是日本最受歡迎的運動之一，而足球運動在當時大都是業餘球隊，並未有高規格的聯賽，而全國最高水平的賽事就只有一年一度的天皇盃賽。

克藍瑪正在訓練日本隊。

克藍瑪在執教日本隊和1964年特別為日本奧運隊領軍時，有感當時日本仍然未如其他足球發達的國家已設有聯賽，每年只有一個盃賽讓業餘球員角逐，賽事完結後又各散東西，未能有恒常練習和比賽的平台，故他離開日本前便寄語日本人：「日本足球只有透過有實力互相競爭的球隊組成聯賽，才能發展壯大」。

在1990年代之前，日本棒球聯賽叫座力遠勝足球。（Getty Images）

在這一前提下，日本足球聯賽（Japan Soccer League，JSL）在1965年正式成立。當時就這個聯賽運作確立了幾點宗旨：一、球員能夠在從事辦公室工作的同時，繼續從事高水準的體育運動；二、為了幫助推廣足球運動；三、透過提供每日訓練目標和高強度比賽經驗，幫助頂尖運動員準備好國際比賽。

JSL成立時，由八大企業創立足球部組成（日本稱之為Original 8），包括：

古河電氣工業株式會社（今日為千葉市原）

日立製作所（今日為柏雷素爾）

三菱汽車（今日為浦和紅鑽）

豐田自動織機製作所FC（今日為豐田產業FC）

名古屋銀行（今日為名古屋西FC）

洋馬控股株式會社（今日為大阪櫻花）

東洋工業FC（今日為廣島三箭）

八幡製鐵所（新日本製鐵八幡FC前身，1999年解散）



這裏要特別說明一下，早年日本國內大部分球隊，都是株式會社屬下的體育部，原本球員是企業員工，比賽時是球員，比賽後返回公司上班，後來企業則直接花錢收購球星加入球隊及支付薪金。在設計聯賽之初，日本有意參考克藍瑪家鄉的德國地區聯賽模式，不過日本想到當時國內正發展新幹線（1964年開始營運），加上本身已有的國有鐵道，故因利乘便直接推動全國聯賽。

日本1960年代發展新幹線鐵路，也成為全國足球聯賽普及的其中一項助力。（Getty Images）

聯賽成立時只有單組別，於1972年起設立乙組，球隊可透過參加全日本足球錦標賽來獲得參賽資格。從1973至1980年，乙組冠亞軍與甲組榜末球隊打附加賽，其後直至1984年，只有亞軍才需打附加賽。

雖然成立了足球聯賽，但事與願違，隨着1960年代那一批精英球員退役，日本足球又再回到低迷階段，別說世界盃及奧運，就連亞運也是首圈出局。自從1968年贏得奧運銅牌後，日本足進入了一段長達超過20年的低潮期，當時實力上只屬亞洲二三流。

在J.League出現前的日本足球聯賽創立於1965年，於1992年上演最後一屆賽事。（Getty Images）

直至1991年，當時JSL各球隊同意解散聯賽，並重新組成全新的日本職業足球聯賽（J.League），1991/92球季是JSL最後一屆，1993年首屆J.League正式開鑼，創始成員包括9支JSL球隊以及當時新成立的清水心跳，正正是本文最初提及的日職聯Original 10：

川崎綠茵（當時香港通稱川崎讀賣）

清水心跳

名古屋鯨八（當時香港通稱名古屋八鯨）

鹿島鹿角

浦和紅鑽

市原千葉JEF聯（當時香港通稱古河市原）

大阪飛腳

廣島三箭

橫濱水手

橫濱飛翼



J.League Original 10：

擔任這個新聯賽J.League首任主席的人，就是1960年代間接促成JSL成立的名帥克藍瑪「徒弟」川淵三郎。這位現時已89歲的老人家，是日本體壇一位重要人物，除了擔任過J.League首任主席，他也是日本足協前主席、日本籃球協會前會長，以及2020東京奧運選手村村長。

川淵三郎近年仍然為日本體壇出心出力。（Getty Images）

川淵三郎出生於大阪，中學畢業後考了大學三次，才考入了早稻田大學第二商學院商學部。讀書時曾效力於早稻田大學足球隊，並獲得關東大學聯賽冠軍。在他22歲即1958年時，川淵首次入選日本國家隊，他人生首場國際賽即取得入球，而地點就是香港。1958年的聖誕節，日本作客香港踢友賽，雖以2：5落敗，但為國家隊處子上陣的川淵在香港土地上包辦日本兩個入球。

川淵三郎（右四）有份出戰1964年東京奧運會，更在對阿根廷時攻入一球。

1961年，川淵從早稻田大學畢業後，加入古河電工株式會社，被派到橫濱電線製作所工作，他在那時就加入了該公司的足球隊。古河電工，正正是前文提及今年升班令日職聯Original 10再重聚的千葉巿原前身。

川淵亦因為當時獲徵召入國家隊而與克藍瑪結緣，川淵更是克藍瑪帶領的1964年東京奧運日本隊大軍其中一員，並在分組賽3：2擊敗阿根廷一役中攻入一球。克藍瑪離開日本後，川淵三郎就繼續革命，為日本足球未來30年走上正確的路。川淵明白到，日本自1968年贏得奧運銅牌後，足球項目就進入一段長逾20年的低潮期，當時川淵曾經表示：「那20多年，日本足球沒有任何起色。當時棒球運動非常有人氣，足球就非常低迷。」

在1993年J.League首場賽事上，時任聯賽會主席川淵三郎發表講話。（Getty Images）

不過川淵未有放棄改革日本足球的夢想，秉承克藍瑪的方向，日本在1969年率先成為亞洲首個確立足球教練資格制度的國家，至1981年，一件本身與球圈不太有關係的事，卻影響了整個日本往後幾十年的足球發展，就是高橋陽一的《足球小將》面世。當時川淵有感：「之前有運動天分的人都去打棒球，動漫可以令到很多喜歡運動的人轉向足球。」

在日本主辦世界盃，是川淵三郎等人發展日本足球的目標之一，最終在2002年達成。（Getty Images）

其後日本足球果然如川淵所願迎來飛躍變化，當時聯賽JSL各球會亦同意成立新職業聯賽J.League，並由川淵三郎擔任首位主席。正如1965年發展聯賽，有賴於1964及68兩屆奧運有好成績帶來衝擊一樣，在J.League1993年成立前的半年，即1992年秋天，日本足球再一次強大利好消息帶來衝擊，日本首次成為了亞洲冠軍。

日本在1992年主場出戰亞洲盃首度奪冠，成為J,League誕生前的最強大助燃劑。（Getty Images）

川淵三郎回想道：「1992年在日本的廣島舉行了亞洲盃，日本首次奪標，正正填補了我們那一段空白期。過去很長的一段時間，大家覺得日本足球沒有意思，對孩子也沒有吸引力。日本突然贏了亞洲盃，之後在1993年，我們成立了J.League。」自此，日本足球踏上職業化的道路。難怪今時今日，克藍瑪和川淵三郎兩師徒，都經常被尊稱為「日本足球教父」，足證二人對日本足球發展有舉足輕重的地位。

1993年5月15日在舊國立競技場上演第一場J.League賽事，由川崎讀賣對橫濱水手。（Getty Images）

除了成為職業聯賽領導人，川淵早在80年代末已加入日本足協，與克藍瑪其他傳人如前述的岡野俊一郎和長沼健等人，將推動日本足球改革的使命完成到底。他們當時為了實現日本足進步，提出了兩個具體目標：日本舉辦一次世界盃和創造一個高水平的職業聯賽。在J.League成立後3年，即1996年5月31日，日本取得和韓國聯合主辦2002世界盃的資格，至此川淵等人的兩大目標都達成了，由1992年籌備成立J-League，到1998年日本首度參與世界盃，再到2002年日本主辦世界盃，僅用了10年就完成。

1993年第一場J.League賽事，由川崎讀賣對橫濱水手，雙方隊長三浦知良和松永成立賽前握手。（Getty Images）

如前述，日本足球「百年構想」在1996年首次被提出，正是受成功申辦世盃帶來的刺激而定下的日本足球新目標。在這個願景提出之初，「你的城市也有J.League」是主要宣傳口號，不過一年後，本來用作輔助宣傳的「百年構想」正式被用作宣傳，確立了「J.League百年構想——透過體育建設更幸福的國家」成為計劃的主要目標。計劃的核心是將職業足球根植於日本各地區，使足球成為終身運動，並在2050年之前實現日本足球人口達1000萬人、再次舉辦世界盃並奪冠。構想同時強調地區連結，推動球場綠化、社區體育會建設，讓足球融入日常。

1993年第一場J.League賽事，由川崎讀賣對橫濱水手，圖為川崎的拿武士瑠偉引球挑戰水手的木村和司。（Getty Images）

川淵三郎當時對此表示：「『百年構想』是全民體育和全民足球發展構建的願景方案，所謂『百年』其實不是指實數100年，只是表達一種誓死實現願望的決心。通過籌辦世界盃，『百年構想』開始啟動，提升日本足球設施，每年增加足球人口100萬，力爭全國47個都道府縣都有職業球隊，成果將自然而然地體現在國家隊的成績上。我們的夢想是在2050年日本再次舉辦世界盃，並爭取主場奪標。」

J.League早年著名外援：

從近年日本足球在世界足壇的進步，可見這個「百年構想」正按其步伐一直實現，去年的世界盃外圍賽，日本隊的表現與其他亞洲國家相比已明顯高一檔次。今年日職借機改成跨年制，也是進一步與世界球壇接軌的表現，因此才衍生出現時這個以「百年構想」冠名的特別版聯賽，以填補賽程上的空白。

千葉市原去年底成功取得升班資格重回J1，令日職Original 10相隔21年後再次在最高組別聚首。（Getty Images）

更有意義的是今年有千葉市原升班重回J1，這支球隊由1965年JSL開始直至J.League創立都是創始成員，在2009年之前從未降班，不過當時一別就17年，直至今年終於重返J1，今次已是Original 10相隔21年後再次在最高組別聚首。不過為何本文前述Original 10是9也是10呢？

其實是因為當年創始成員之一橫濱飛翼，因經營困難於1998年底已被橫濱水手吸收合併，球會官方名稱由原本「Yokohama Marinos」（横浜マリノス）改為「Yokohama F. Marinos」（横浜F・マリノス），F正是代表了橫濱飛翼的名稱「Yokohama Flügels」。當時橫濱飛翼主力球員包括三浦淳寛、吉田孝行及永井秀樹都自動轉會至橫濱水手。飛翼雖於1999年正式散班，故飛翼已不在，卻又在水手之中，當然當年的飛翼球迷一定不同意這一說。另外當年的川崎讀賣於2001年，將球隊主場改到東京，並改名為東京綠茵1969，其後在2008年去除隊名中的1969，改成現時的東京綠茵，並與FC東京共用主場。

橫濱水手在周五正式開鑼的「百年構想聯賽」，一如33年前首屆J.League揭幕一樣有份打頭陣亮相。（Getty Images）

回望1993年J.League誕生時，只有10支球隊，其後每年加入兩隊新球隊，包括一些至今仍極具人氣的球隊如平塚比馬、磐田山葉、大阪櫻花和柏雷素爾等陸續加盟。5年後擴張至有J1及J2兩組別，其時J.League經營一度出現困境，有人建議不如減少隊數令聯賽更集中，每間球會收入亦可提升，但川淵三郎領導下力排眾議，認為J.League的理念是紮根於地區，這個理念更應推廣至全國，聯盟始打消了減少球會的想法，至2014年更進一步擴展出J3聯賽，如今球會數目已增加至60間。

隨着滋賀湖王今年躋身J3後，日本全國47個都道府縣中，僅剩下4個縣沒有屬於J.League的職業足球會，被稱為「J空白縣」。（Getty Images）

在去年底，當來自滋賀縣的滋賀湖王確定升級J3後，全日本47個都道府縣中，被稱為「J空白縣」、即沒有屬於J.League的職業足球會的僅剩下三重、福井、和歌山及島根4個縣。相比以往的體育運動，特別是率先實現職業化的日本職業棒球，日本職業足球大力宣傳植根所在地區，「百年構想」也逐漸走向成功。