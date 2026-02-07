花劍大獎賽都靈站｜蔡俊彥一劍飲恨止步　張家朗晉級次圈鬥日本

花劍大獎賽都靈站今日（7日）上演男、女子花劍正賽圈，港隊一共5男3女打入正賽，角逐殊榮，本文將持續更新香港隊的成績。



花劍大獎賽今周末在意大利都靈上演，世界第一蔡俊彥及奧運雙金得主張家朗透過世界排名直接晉身正賽圈，今季表現驚喜的林浩朗與何承謙繼續強勢，與吳諾弘齊齊晉級正賽。女子花劍方面，年僅14歲的梁殷僑首度殺入成年組國際賽的64強，與兩名師姐鄭曉為、陳諾思一同角逐都靈站錦標。

港隊3名女將同時登場，14歲的梁殷僑鬥意大利的Martina Sinigalia，兩人中段打成均勢，打成8：8，惜未能緊咬對手，以8：15告負。陳諾思面對德國劍手Carlotta Morandi，以15：13力克對手晉級次圈。

花劍大獎賽都靈站香港隊賽程（香港時間）



晚上7:05 陳諾思 對 辻堇（日本）

晚上8:05 張家朗 對 小野良牙（日本）



花劍大獎賽都靈站香港隊戰績

女花64強 梁殷僑 8：15 Martina Sinigalia（意大利）

女花64強 鄭曉為 8：15 Anne Kleibrink（德國）

女花64強 陳諾思 15：13 Carlotta Morandi（德國）

男花64強 林浩朗 4：15 科高尼（意大利）

男花64強 張家朗 15：10 Louis Pradel（法國）

男花64強 何承謙 13：15 Pavel Puzankov（俄羅斯）

男花64強 吳諾弘 14：15 Abdelrahman Tolba（埃及）

男花64強 蔡俊彥 14：15 Jan Nowak（波蘭）

