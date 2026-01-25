劍擊｜何承灃分齡賽重劍摘亞　首登國際賽頒獎台為雙線發展設限

16歲的花劍小將何承謙在今季冒起，不論在成年組或青少年組國際賽皆有亮眼表現，何承謙的孿生哥哥何承灃同樣是劍手，早前在巴林同樣取得突破，首登少年世界盃頒獎台，今次返回本地分齡賽，在青年組男子重劍獲得亞軍。

「大孖」何承灃因一次機緣巧合展開重劍生涯，至今也是雙線發展花、重劍，但他也為兼項設期限，希望在今年巴西的世少賽有個圓滿的結局。



每年年初舉行的「劍擊分齡錦標賽」，是世界青少年錦標賽前的最後一次本地分齡賽，成績關乎4月的世界青少年劍擊錦標賽資格誰屬。今日（25日）於坑口體育館率先上演男、女子重劍的賽事，青年組（20歲以下）及少年組（17歲以下）賽事輪流進行，當中不少小將出戰兩組，淘汰賽一場接一場，何承灃是其中之一。

兼顧青、少年組的何承灃，今日硬仗連場。（趙子晉攝）

人稱「大孖」、16歲的何承灃硬仗連場，驚險反勝吳胤呈晉級青年組8強後，卻在少年組16強止步，「大孖」難掩失望，但不久過後又要再戰青年組，與黃柏耀爭入青年組4強，兩人上次交手正是早前的巴林站少年世界盃決賽，當時何承灃屈居亞軍。二人今日重賽，何承灃早段同樣下風的一方，其後突然轉換節奏，以快打慢，使黃柏耀出現缺口，最後以15：10逆轉晉級，其後再挫黃懿諾，再與黃至晧爭冠，結果以11：15告負，在青年組男重摘下亞軍。

何承灃在少年組失利後，青年組卻殺入決賽。（趙子晉攝）

何承灃在決賽不敵黃至晧，青年組男子重劍摘下亞軍。（趙子晉攝）

即使何承灃青年組晉身決賽，依然難掩對少年組賽果的失望，「大孖」坦言少年組發揮麻麻，未能打出應有水平，但卻在出局後以更輕鬆的心情面對青年組，面對黃柏耀成功「復仇」，最終摘下亞軍，他直言對賽果喜出望外，對少年組的失利也算是一種安慰。

三種劍中，重劍節奏較花劍、佩劍緩慢，皆因重劍沒有進攻權、著燈即可得分，一般劍手也打得比較審慎。何承灃不多原地跳動準備，面對黃柏耀一仗，後段一段以快打慢扭轉形勢，不消一節便完成全場，在重劍上比較少見，事關何承灃現時花劍及重劍雙線發展。

「大孖」何承灃。（趙子晉攝）

何承灃是何承謙的孿生哥哥，「大細孖」從小一起打花劍，兩人在花劍同樣有不俗的成績。何承灃與重劍的種子，早在小時候已經種下，「我媽媽在我8歲時已想叫我打重劍，只是當時我不願意.....」當「大孖」14歲時，因為一次機緣巧合而執起重劍，「在我最後一次打U14（14歲以下組別），當時在沒有任何重劍底子下，我第一次參加重劍比賽，竟然驚喜奪冠，往後的分齡賽成績也不錯，所以決定繼續。」

何承灃在誤打誤撞下開拓了新範疇，發展重劍的想法漸漸萌芽，至今兩年左右，他卻沒有一下子棄花轉重，「我自小練花劍，或多或少都有點不捨」，所以何承灃雙線發展，而初段當然遇到不少困難，「起初打重劍時，本身是沒有任何重劍的想法，加上還未適應重劍的時機，而且自己在比賽時很容易緊張，然後有時打得太心急，經過愈來愈多比賽的洗禮後，開始有好轉。」

何承灃在巧合下展開重劍生涯。（趙子晉攝）

「大孖」在花、重劍的青少年排名同在本地前列，兩種劍也是港隊青年軍代表，他的訓練時數也是雙倍，「當然疲累，但也幾開心及享受這種生活」。縱然花劍、重劍有其相似之處，放眼世界，實在甚少劍手雙線發展，現時每星期各種劍各練3天的何承灃，坦言這種忙碌生活即將來到最後，「兩邊（花劍、重劍）的總教練也叫我做選擇，加上來年要考DSE（中學文憑試），實在難以兼顧（花劍重劍）。」

早前在男重少年世界盃首登頒獎台，今次在分齡賽青年組同獲佳績，花劍與重劍之間，何承灃大概已是心中有數，「現時我還有機會爭（今年）世少的男花資格，如果爭不到（花劍）都沒有辦法，暫時以這比賽為花劍劃上句號。就算以後專注在重劍，或許在公開賽、分齡賽也會參加花劍，影響都不會太大。」何承灃在上次分齡賽稱霸少年組男子花劍，現時本地排名第5，力爭與胞弟一同出戰世少。

何承灃（左）在巴林初登國際賽頒獎台。（運動員提供）

這一對「劍壇孖仔」，何承謙近期戰績亮眼，「細孖」的名字愈來愈多人認識，「他（何承謙）的心態、打法漸趨成熟，加上他的努力，我覺得有現時的成績也是很正常。」何承灃當然力撐胞弟，「大孖」坦言難免與弟弟有比較的壓力，但如今已經懂得如何面對。

的確，兩人雖說是「孖仔」，在劍擊道路上也有不同，何承謙如今是全職運動員；何承灃則未有計劃，或許在大學，甚至畢業後才考慮全心投入劍擊。

何承灃。（趙子晉攝）

何承謙。（資料圖片／中國香港劍擊總會）

劍擊分齡錦標賽首日賽果



青年組男子重劍

冠軍：黃至晧 亞軍：何承灃 季軍：黃懿諾、高映川

青年組女子重劍

冠軍：吳琬琳 亞軍：吳海諦 季軍：蔡子悅、宋德心

少年組男子重劍

冠軍：陳俊曦 亞軍：黃柏耀 季軍：徐啓哲、CHEN HAI RUI

少年組女子重劍

冠軍：李懿穎 亞軍：鄧詩雅 季軍：蔡子悅、宋德心

