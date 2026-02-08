冬季奧運2026︱Lindsey Vonn斷ACL照出戰　下坡賽摔倒直升機送院

41歲的美國高山滑雪女王禾恩（Lindsey Vonn）復出第五度出戰冬季奧運，她在比賽前9日在瑞士出戰世界盃期間摔倒，左膝前十字韌帶（ACL）完全斷裂，半月板亦受創，可是她堅持出戰今屆賽事。她早前強調那是與團隊及醫生商議後的決定，猶如公開說明她「不是在玩命」，而她早前亦順利完成兩課賽前練習。

可是到正式比賽，她在女子高山滑雪下坡賽（downhill）早段在一個彎道後摔倒，禾恩在雪地上接受治理好一段時間，才由直升機送離現場。



冬季奧運2026︱Lindsey Vonn斷ACL照出戰，可惜未能完成賽事。（X）

Lindsey Vonn斷ACL照出戰下坡賽 摔倒直升機送院

禾恩在ACL斷裂下出戰女子高山滑雪下坡決賽，挑戰人類極限，亦成為今屆冬奧全球焦點。可惜她未能再次衝擊獎牌，禾恩在開賽僅13秒，越過一個彎道後在空中未能成功着地，重重摔倒。

她的意外令全場頓時鴉雀無聲，禾恩倒在雪地上好一陣子，比賽亦因而暫停，等待她手接受醫護人員治理。她隨即被擔架抬上直升機，送離現場，經現場直播畫面目睹意外一幕的現場觀眾均一臉擔憂。

高山滑雪女王復出5戰冬季奧運：無論結果如何，我感到已贏了

禾恩是高山滑雪界的傳奇，2019年退役時留下82次世界盃勝利輝煌紀錄，而且是極少數同時能稱霸下坡（downhill）、超級大曲道（Super-G）、大曲道（Giant Slalom）、迴轉（Slalom）及混合式滑雪（Combined）5項賽事的選手。她不止是個運動員，同時是女子以至整個滑雪界的先驅。

她曾在2010冬奧代表美國贏得1金1銅，2018冬奧再獲銅牌，2019年因傷勢嚴重退役。2024年膝關節置換手術成功後，禾恩同年11月宣布復出，連《時代雜誌》也以她為封面人物。禾恩早前在Instagram公布「第5次亦是最後一次出戰奧運」，「雖然我不能保證結果，但我可保證必定每次出盡全力。無論比賽結果如何，我感到已經贏出了」。

「41歲的我仍在追夢，仍在推動極限，仍然相信一切可能」

禾恩當時感言：「41歲的我仍在追夢，仍在推動極限，仍然相信一切可能。」她希望鼓勵所有人「永遠不要放棄自己，永遠不要停止追逐夢想」。滑雪頂尖選手那麼多，氣牆如此強大的大概只有她一個，她的偉大早已超越一切成就，而是她那份勇於不停挑戰的精神，展現出傲視天下的女王氣魄。那怕最後一次出戰奧運，留下令人遺憾的DNF（未能完賽）告終，她那份「明知不可而為知」的勇氣，仍為傳奇生涯譜寫出不凡最終章。

賽事由她的美國隊友、應屆世界冠軍 Breezy Johnson以1分36.10秒贏得金牌， 德國選手Emma Aicher以0.04秒之差獲銀牌，意大利主場選手Sofia Goggia以1分36.69秒摘銅。禾恩的妹妹Karin Kildow接受NBC電視台訪問時稱，禾恩目前正接受醫生評估傷勢，詳情要留待她到醫院會姐姐會合才有進一步資料，「我們只希望她情況OK」。

