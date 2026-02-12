冬季奧運2026｜瑞士滑雪選手Franjo von Allmen成本屆首位三金王

2026年米蘭科爾蒂納冬奧周三（11日）進行的高山滑雪男子超級大回轉比賽中，24歲的瑞士選手Franjo von Allmen以1分25.32秒的成績奪冠，成為本屆冬奧會首位「三金王」。



Franjo von Allmen在上周六舉行的男子滑降項目已取得一面金牌，成績為1分51.61秒，亦是他在今屆米蘭冬奧的首面金牌；兩天之後，他又夥拍隊友Tanguy Nef‌，首次進入冬奧的男子團體全能項目就再次將金牌收入囊中。

此刻我感覺像在做夢，我希望永遠不要醒來。今天發生的一切以及整個奧運會都太不真實了。 Franjo von Allmen

贏得男子超級大回轉冠軍後，Franjo von Allmen成為第三位在單屆冬奧上拿到3金的男子高山滑雪運動員。本屆冬奧至今瑞士隊拿到的4面金牌中，他獨攬3金。

北京冬奧亞軍、美國選手Ryan Cochran-Siegle以0.13秒之差再次摘銀，瑞士名將Marco Odermatt 獲得銅牌。

高山滑雪考驗選手的下滑速度，被譽為冬奧「皇冠上的明珠」。值得注意的是，這位瑞士新星曾是一名受過專業訓練的木匠。17歲時，Franjo von Allmen的父親去世。此後四年，他在練習滑雪的同時接受木匠訓練。

Franjo von Allmen曾表示，這段人生經歷幫助他練就了強大的身體素質和堅韌的性格。「無論是否贏得獎牌，我都會忠於自己、保持自我。我不知道未來會怎樣，但我相信我的生活會繼續沿着現在的道路走下去。」他在賽後說。

