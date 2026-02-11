冬奧熱話︱不一樣的得獎感言　挪威選手出軌哭求已分手女友原諒

運動員在大型賽事後得獎，一番感人宣言離不開多謝教練、隊友、家人、甚至是自己，挪威選手拿格烈（Sturla Holm Laegreid）在冬季奧運2026贏得冬季兩項（Biathlon）男子20公里個人賽銅牌後，竟在鏡頭前公開承認出軌，哭求他形容為「一生最愛」的前女友原諒。

他的震撼宣言立即受全球各大傳媒關注及報道，搶盡金、銀牌得主風頭，但他仍不後悔，「我曾贏得人生中的金牌」，拿格烈沒有好好珍惜，失去她才後悔莫及，因此不惜一切也要把她贏回來，「我已沒有什麼可輸」。



冬奧熱話︱拿格烈（Sturla Holm Laegreid）賽後痛哭。（路透社）

挪威選手賽後震撼全球的出軌告白 體育台變感情台

拿格烈賽後情緒激動，頒獎台上已曾一度掩面，落台後眼框通紅，「這是我人生中最糟糕的一星期」，「我想跟某個今天或許不會看（這影片）的人，分享以下感受。半年前我遇上我的一生最愛，她是世上最美麗和親切的人。3個月前，我犯下人生最大失誤，背着她出軌。我約在一星期前對她坦白，這是我人生中最糟糕的一個星期。」

他對出軌一事非常後悔，感言：「我原本已拿到人生中的金牌，我肯定很多人會有不同看法，但我眼中只有她一個。過去數天運動變作其次，是的，我希望可以將這番感受與她分享。」

冬季兩項名將世錦賽累積7金 上屆冬奧團體賽金牌成員

當節目主持問他，如何能夠在這種情況下仍獲得第三名，拿格烈回應，「我嘗試做個好榜樣，然後做出一些蠢事。家鄉的體育會給我一條很好的影片，我以它為今天的動力。我已說過想做好榜樣，當我犯錯時必須承認。當你做出一些不代表你的事情以及傷害一個你如此深愛的人的時候，必須去承認。」

「我不想說出那是誰，過去一星期她已承受得夠多，但我希望在黑暗隧道的盡頭我們可看到光明，而她仍繼續愛我。」拿格烈一席另類愛的宣言，經當地國營電視台挪威廣播公司（NRK）直播全國。冬季兩項包含步槍射擊及越野滑雪，拿格烈是項目名將，共7次贏得世錦賽個人及團體賽金牌，亦是上屆北京冬奧為挪威贏得團體賽的成員之一。

一星期前承認出軌後分手 向全世界坦白求復合

金牌由同樣來自挪威的邦特（Johan-Olav Smørdal Botn）奪得，之後的賽後記者會，拿格烈繼續搶盡風頭，他解釋，去年12月隊友巴根（Sivert Guttorm Bakken）突然離世，因此賽後情緒很激動，「現在我希望沒有破壞Johan（邦特）的大日子，我不知道那是否正確決定，但那是我作出的選擇。我選擇將自己所做過的告訴全世界，或許會有機會讓她看到她對我的真正意義。就算不會，我也不願去想自己沒有盡一切努力把她爭取回來。」

他對邦特說：「我不想搶風頭，希望這只是一、兩日的事情，然後你永遠是奧運金牌選手。」拿格烈承認，做法可能「有點自私」，他之後向挪威報章《VG》剖白，一星期前向女友承認曾出軌，「當然之後就結束了。我未想放棄……我在承受做錯事的結果，打從心底裏後悔。」

冬奧熱話︱拿格烈（Sturla Holm Laegreid）。（路透社）

「打從心底裏後悔，希望她仍能愛我」

「我知道她是我一生中最愛的女人，我不能成世人活在秘密之中，不告訴她。我的唯一解決辦法就是向她告訴一切，並把所有事情放上桌面，希望她仍能愛我。我是為她而做，現在面向全世界，我已沒什麼可輸。」拿格烈為求與她復合，不惜向全世界坦白，只是不知道她會否欣賞這個歇斯底里的行動。

冬奧熱話︱邦特（Johan-Olav Smørdal Botn）奪冠後抬頭指向天空，對着鏡頭大叫：「Sivert我們做到了！」 （路透社）

說起隊友突然離世，邦特或許較拿格烈感受更深，去年底團隊在意大利備戰奧運入住酒店，他與巴根為室友，當日亦是他在回房時發現巴根經已死亡。

他在今次的20公里個人賽率先衝線奪金後，他抬頭指向天空，對着鏡頭大叫：「Sivert（巴根），我們做到了！」這原應是極為感人一幕，可是焦點幾乎完全落在拿格烈身上。