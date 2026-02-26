WBC2026｜大谷翔平返日巨星排場全國關注　名古屋巨蛋嚴陣以待

【WBC2026】道奇二刀流球星大谷翔平已於周二（24日）返抵日本，將代表日本隊參加3月開打的世界棒球經典賽（WBC），他周四抵達名古屋向國家隊報到，準備3月6日首戰中華隊。



大谷翔平與老婆田中真美子回國消息一傳出，許多日本網友紛紛留言：

「歡迎回來！」

「期待已久！」

「期待您的表現！」



不少網友更讚嘆他的超人氣：

「光抵達日本就有這樣的存在感，簡直太犯規」

「只是回國就引起轟動，超級巨星的風範」

「光是抵達就堪比號外新聞」



而除了大谷翔平即將與日本隊會合外，天使隊投手菊池雄星今也進行了實戰形式的投打練習，全隊於周四在名古屋巨蛋進行訓練，屆時小熊強打鈴木誠也和紅襪吉田正尚都會加入。

為了避免「大谷翔平熱」造成混亂，名古屋巨蛋周圍一帶已開始積極準備，球場旁的停車場已設立商品販賣部，並擺放了大量雪糕筒，以應付可能出現的超長人龍，主要是因為上一屆經典賽前，日本隊與中日龍打熱身賽，當時粉絲為了爭睹大谷翔平導致球場周邊爆滿，商店前更是水泄不通。

日本隊於周二結束宮崎集訓，接下來周五、周六將在名古屋巨蛋與中日龍進行熱身賽，隨後，全隊將轉戰大阪巨蛋，下周一及二分別與歐力士和阪神虎進行強化賽，大谷翔平、鈴木誠也和吉田正尚等大聯盟球員預計在強化賽上場。

