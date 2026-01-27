MLB大谷翔平「巫師卡」82萬天價成交 超級英雄球星卡掀收藏熱潮
撰文：中天新聞網
出版：更新：
道奇「二刀流」球星大谷翔平的一張「巫師卡」，在拍賣網站以10.5萬美元（約82萬元港幣）成交，再掀起收藏熱潮。
據美國體育媒體《Sports Collectors Digest》報導，大谷翔平2025年版Topps Chrome的Alter Ego卡「Sho Time」，自12月10日發售以來，受到藏家們的一致好評，這些卡片的抽中機率極低，每4074包中只有1張。
而這張大谷翔平由Topps公司發行的頂級稀有球員卡閃卡（Superfractor），在24日於在Fanatics Collect拍賣網站上，經過76次買家競標後，最終以10.5萬美元成交，報道指出：
大谷翔平再次展現魔法，這張漫畫風格設計的卡片，在藏家間有極高人氣。
這張卡片與一般棒球卡不同，大谷翔平彷彿變身巫師，設計與眾不同。
Alter Ego的超級英雄卡（Superheroes）系列，由藝術家Michael Blaskewicz所設計，將10位明星球員畫成擁有另一個身分的超級英雄。此系列除大谷翔平外，還包括「法官」Arron Judge、「鐵人」Cal Ripken Jr.、「盜壘之神」Rickey Henderson及「北極熊」Pete Alonso等人，每張皆為獨一無二珍品。
+3
大谷翔平在「SHO TIME」標題下方寫着日文「完璧な人」（完美的人），結合巫師與揮舞武士刀的武士風格，展現出大谷投打二刀流的獨特魅力。
+6
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】