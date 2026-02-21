體壇札記｜為MLB增添話題的時尚達人　細看山本由伸的精選單品

明媚二月，春暖花開，終於等到棒球的春訓時節，對球迷來說，彷彿二月才是一年之始。日本以沖繩最為熱鬧，12支日職棒隊伍中有8隊都散落小島各處訓練，日本人都以春訓作為年度家庭旅遊行程，觀光不忘睇波；MLB的首選當然是位於阿利桑那州的道奇春訓基地Camelback Ranch–Glendale，球迷們因為每年一度的開季集訓而聚集，哪個小球迷有幸獲得身價千億的球星簽名，足以開心大半天。



道奇三大日本台柱大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希，舉手投足自是亞洲球迷（主要是日本和台灣）的話題，今年山本由伸率先憑一件衣服「跑出」，成為日本傳媒和各地球迷焦點。在他的Chrome Hearts Floral Cross外套裏是一件黑色T恤，印有非常搶眼的八隻大字：家族仲間義理人情。家人兄弟有情有義，開季時以Tee明志真箇別具心思。球迷也迅即搜尋此Tee是何方神聖，原來來自專做人手製絲網印刷Tee的品牌Sicario Cartel，舖面位於東京次文化聖殿中野區，這件T恤並不貴，盛惠5500日圓。

山本由伸的品味一向是球迷焦點，他以「家族仲間義理人情」T恤亮相新球季，再次引起討論。（Dodgers IG）

對比其他球星的運動裝束或普通T恤牛仔褲，山本由伸的穿搭無疑又贏一仗。事實上，山本的時尚品味，自去季開始一直是球迷圈的熱話。道奇在每個主場比賽日都會將球員到場的短片上載到官方IG，尤其看到自小慳家樸素的大谷翔平，一般都只會將兩大贊助商HUGO BOSS和New Balance的當季服飾整套整套穿上身，山本「街頭潮流或運動服飾配奢華單品」的畫龍點睛式配襯，的確賞心悅目，就連隊友Mookie Betts也說過，山本的衣櫃好比Kim Kardashian般精彩！

山本由伸在2024年球季迎來個人MLB首戰，當日他使用CHANEL BOY手袋，絲毫沒有違和感。（網上圖片）

我對他其中兩種單品尤其難忘，其一是女裝手袋，Chanel、LV、Christian Dior和Hermes都曾在他身上出現，個人認為他使用Chanel特別好看，尤其是2024年其個人MLB首戰當日，以白色T恤襯洗水黑色牛仔褲配大版BOY CHANEL（上圖），絲毫沒有一堆名牌「撻上身」的土豪球星感覺，甚至讓世人知道，男生使用女裝手袋，原來可以很帥氣。

另一個令我難忘的單品就是Skater飯團小袋子。飯團是日本人的日常食品，對於日本棒球員來說更別具意義（前輩鈴木一朗征戰MLB，每天賽前只會吃妻子的手造飯團，維持了足足18年），所以日本人使用飯團小袋子並不出奇。有趣的是，山本由伸以一副黑超加上Goro's經典羽毛吊嘴頸鍊的造型，手上拿一個飯團小袋子，然後走過道奇球場那個輝煌的獎盃櫃，形式強烈反差之餘，竟然沒有半點違和感。

山本由伸拿着的飯團小袋子，盛惠880日元。（Dodgers IG）

由880日圓的飯團小袋子和5500日圓的平民價T恤，到專門訂造的道奇藍Birkin甚至價值幾百萬的Audemars Piguet和RICHARD MILLE手錶，都能在山本由伸身上找到，奢華與實用之間取得平衡，低調中見心思，難怪他從日職棒歐力士年代開始，已被隊友封為「打扮達人」，轉會道奇之後，他的穿搭心得更被發揚光大了。筆者不是潮流達人，無謂繼續班門弄斧分析山本的穿搭，但打開IG看他每天穿什麼，不知不覺成為球季每個早上的「例行公事」。傳統棒球迷對此或許嗤之以鼻，不過活在網絡數字就是王道的今天，多個話題就是多個「出口」，特別是棒球比賽有着冗長艱澀的先天劣勢，增添一點茶餘飯後的討論，也正好保住其「國民娛樂」（National Pastime）的美譽，畢竟在北美四大運動中，只有棒球擁有這個「招牌」，而MLB為了保住這個「招牌」，可是經歷了相當頭痛的二十年，下次再跟大家探討這個題目。

【山本由伸時尚單品精選】

道奇藍Birkin手袋。（網上圖片）

CHANEL 22手袋。（網上圖片）

Christian Dior Oblique Totebag和Hermes涼鞋。（網上圖片）

Louis Vuitton Speedy P9 Bandoulière 40。（Dodgers IG）

筆者總覺山本由伸出席2025年全明星賽周活動的這套衣服很像《賭俠》侯賽因，但他手上的RICHARD MILLE RM72-01紅金錶，有指炒價達300萬港元以上。（Getty Images）

山本由伸在加盟道奇的記者會上，戴了Audemars Piguet Royal Oak。（Getty Images）