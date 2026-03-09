意甲｜米蘭打吡國米0：1負AC遭雙殺　龍頭不思進取為爭冠留懸念？

最乏味的意甲榜首大戰之一，最乏味的米蘭打吡之一。香港時間周一凌晨在意甲第28輪的焦點大戰中，AC米蘭主場以1：0力克國際米蘭，本賽季在聯賽對國米以兩個1：0完成雙殺。國米連續七場無法在米蘭打吡獲勝，僅取得2和5負。



無可否認的是，國米仍是本賽季意甲整體實力最強的球隊。今場輸波後，國米仍以67分在意甲積分榜領先，AC米蘭以7分之差排名次席。上屆冠軍拿玻里以56分排名第三，雖然把與國米的積分差距由14分縮小到11分，但還是基本退出了意甲冠軍爭奪。

+ 6

AC米蘭整體實力有限，本賽季以44個聯賽入球在攻擊力榜單排名第四，科木攻入46球，祖雲達斯攻入50球，意甲攻擊力最強的國米比AC米蘭多進了20球，國米本賽季整體上還是給人一些「鶴立雞群」的感覺。

可是當翼衛佩華斯艾斯度比倫（Pervis Estupinan）在第35分鐘爆射建功，攻入加盟AC米蘭後的第一個進球，國米此後一直沒有發起像樣的反撲。國米今場的踢法像是比數領先一樣，慢慢控球，不提速，不傳中。球證也很配合，國米翼衛杜費斯（Denzel Dumfries）在補時階段造成AC米蘭中場森梅利列斯（Samuele Ricci）在禁區內手球，球證未有判罰，視像助理裁判（VAR）亦沒有介入，國米就這樣再次輸掉了米蘭打吡。

意大利足球已經沒落，國家隊在世界盃外圍賽要打附加賽，球會在歐洲賽賽場亦缺乏競爭力。在爭奪16強入場券的歐聯附加賽中，被視為意甲最強的國米兩回合被挪超球隊波杜基林特「雙殺」，以總比分2：5被淘汰。

在上周三（4日）舉行的意大利盃準決賽首回合比賽中，國米客場0：0戰平科木，毫無進取心的國米整場沒有射門中框，臨近終場時開始在中後場回傳控制節奏，根本不想進攻。如果說國米在意大利盃表現不佳，是為米蘭打吡留力；那麼國米到了米蘭打吡繼續表現不佳，可能是受到需要強行保留意甲冠軍懸念所帶來壓力的影響。

截止至第28輪，意甲積分榜。（Lega Serie A官網）

AC米蘭比排名意甲第五的羅馬領先9分，這支傳統豪門下賽季很大機會重返歐聯賽場。為了重返歐聯，今季沒有歐洲賽資格的AC米蘭早早放棄了意大利盃，去年12月就在16強被拉素淘汰出局。可是以AC米蘭本賽季的實力，重返歐聯還是缺乏競爭力。

相關閱讀：英超︱曼聯負紐卡素卡域克首敗：我們踢得不夠好，不會找任何借口