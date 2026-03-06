世界盃2026｜摩洛哥主帥列格古辭職　上屆曾領軍入四強創歷史

摩洛哥男足功勳主帥列格古（Walid Regragui）周四（5日）在新聞發布會上證實，他決定辭去國家隊主教練一職，而目前距離美加墨世界盃開賽已經不到100天。



綜合法新社、路透社等媒體消息，摩洛哥足協主席Fouzi Lekjaa陪同列格古一同出席了新聞發布會，並向其表達敬意。

列格古表示，當前球隊需要一張新面孔，為球隊注入新的活力，以及全新的視角。

我認為球隊在世界盃前需要新的活力和願景才能繼續進步，而我離開的決定也是球隊發展的一部分。 列格古

另據美聯社等媒體報道，Fouzi Lekjaa隨後宣佈，曾率領摩洛哥青年隊奪得智利U20世界盃冠軍的Mohamed Ouahbi將接替列格古的帥位。

Mohamed Ouahbi稱：「我不是來重建的，因為球隊的基礎已經打好，我是來延續球隊良好勢頭的。」

摩洛哥男足隊長夏基美（Achraf Hakimi）隨後通過社交媒體發文稱，感謝列格古在帶領摩洛哥國家隊期間所做的出色工作。「您的領導力、激情和遠見不僅激勵了球員，也激勵了整個國家和全世界數百萬球迷。」

摩洛哥男足隊長夏基美發文感謝列格古。（Instagram@achrafhakimi）

現年50歲的列格古2022年起執掌摩洛哥隊帥印，並在2022年卡塔爾世界盃帶領摩洛哥隊闖入四強取得殿軍，創造了非洲球隊征戰世界盃歷史的最佳戰績。國際足聯把「非洲的歷史時刻及令人驚歎的成就」的讚譽贈予摩洛哥隊。

執教摩洛哥男足期間，列格古率隊取得了49場比賽36勝8和5負的戰績，但仍飽受球迷批評。在今年1月的非洲國家盃決賽中，摩洛哥以0：1僅敗於塞內加爾未能奪冠，這也成為列格古「下課」的原因之一。

根據世界盃賽程，摩洛哥將在C組與巴西、蘇格蘭和海地同組。

