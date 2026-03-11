歐聯︱熱刺後備門將災難地標戰17分鐘被換出　主帥杜陀花式博炒？

在英超正努力護級的熱刺，歐聯16強先作客馬德里體育會，接替法蘭克（Thomas Frank）帶領餘下賽季的杜陀（Igor Tudor），在正選陣容作出一個備受爭議的決定——以年輕後備門將堅斯基（Antonin Kinsky），取代正選門將域卡里奧（Guglielmo Vicario）把關。

結果堅斯基的歐聯處子戰很快變成災難，這位捷克門將一再犯錯之下，馬體會15分鐘內連入3球，上半場17分鐘便被換出。最終熱刺首回合在馬德里以2：5大敗，杜陀掌帥以來熱刺4戰全敗，經過今仗之後，相信未必捱得到季尾白百合又要再次易帥。



歐聯︱堅斯基的歐聯處子戰只維持17分鐘。

杜陀歐聯關鍵戰才換門將 15分鐘內兩度犯錯落後三球

今季大部分時間，熱刺均由域卡里奧把關，他近日的差勁表現受到批評，杜陀於是把他放進後備席，問題是，這場是歐聯淘汰賽，而且22歲的堅斯基從未在歐聯外圍賽以後階段賽事上陣。

結果熱刺為杜陀的冒險決定，付出沉重代價——開賽僅6分鐘堅斯基便因跣腳讓對手前鋒洛蘭迪先開紀錄，8分鐘後基沙文再下一城。馬體會相隔1分鐘後所入的第3球，同樣來自他的失誤，直接將皮球送予艾華利斯，「蜘蛛仔」輕鬆射入，馬體會15分鐘已領先至3：0。再次犯下致命失誤的堅斯基雙手抱頭，一臉無助。

歐聯︱堅斯基離場一刻。

後備門將堅斯基17分鐘被換走 一場波摧毀生涯？

堅斯基慘不忍睹的表現，很快告終，他在17分鐘被換出，由域卡里奧入替。這位22歲的捷克小國腳，2025年1月由布拉格斯拉維亞加盟，身價達1250萬英鎊，轉投熱刺前，上季曾曾4次在歐聯外圍賽及6度在歐霸分組賽正選出場。加盟後6次在英超上陣，亦在足總盃和聯賽盃把關，表現並無異樣。

然而今季他僅兩度在聯賽盃上陣，而且對上一次正選已經是去年10月的事，杜陀偏偏選擇在這場如此重要的比賽，突然派堅斯基正選出戰，不禁猜想到底杜陀是對這位年輕門將信心十足，還是刻意他本人「花式博炒」？可憐不止熱刺為此付出代價，堅斯基的球員生涯肯定因為這場災難一樣的歐聯地標戰蒙受陰影，但願不會就此摧毀這個年輕門將的大好前途。

歐聯︱杜陀。

全世界矛頭直指杜陀 遭前英格蘭門將大罵自私

賽後所有評論一致指向杜陀，身處現場的BBC首席足球記者Phil McNulty指出，「我看過很多足球比賽，但不肯定曾看過這種事。不止是那些失誤，而是杜陀換出堅斯基的決定。」

曾效力熱刺的另一前英格蘭門將羅賓遜（Paul Robinson）更形容，這麼早便調走堅斯基是「摧毀靈魂」（soul-destroying），「我在足球場從未見過這種事，領隊對他絕對毫無幫助。對堅斯基來說這是「摧毀靈魂」……這是領隊自私的決定，他知道自己不會長留熱刺，明顯是為求自保，完全沒有為一個年輕門將而考慮。」

歐聯︱熱刺2：5大敗予馬體會。

一眾前輩齊送暖 迪基亞：抬起頭來

前英格蘭門將祖赫特（Joe Hart）感同身受，為堅斯基的經歷感到心碎，認為任何門將均有犯錯時刻，可是杜陀卻毫無憐憫之心，「堅斯基有幾個差勁時刻，在這種情況下換他走，連一下問候也沒有？」反觀熱刺一眾隊友，紛紛上前向堅斯基送上安慰，就連主隊馬體會球迷亦向他送上點點鼓勵的掌聲。

前曼聯門將迪基亞特別在X發文安慰堅斯基，「不是門將的人，不會明白踢這個位置有多困難。抬起頭來，你會重新出發。」杜陀在賽後記者會上解釋今仗改以堅斯基任正選的決定，「考慮到我們目前狀況，賽前那是正確決定。這個時間，我們是脆弱的、軟弱的。」

歐聯︱杜陀成為教練後，表現平平。

當熱刺找上杜陀 失敗已成定局

杜陀是個什麼級數的主帥，球迷的眼睛是雪亮的。熱刺為護級季中辭退法蘭克，管理層卻找上沒有英超經驗的杜陀。這個克羅地亞教頭，縱使球員年代中規中距，但在執教母會夏德（Hajduk Split）後，沒有任何一份工維持到一年以上，而且從未領軍贏過聯賽冠軍，當上教練後唯一錦標是領夏德贏過一次克羅地亞盃。

因此與其說他今場改由堅斯基踢正選是「花式博炒」，不如說他其實根本不夠級數帶熱刺。他領軍以來，4戰全敗，英超3連敗之後，目前29戰累積29分排第16，與第18位的韋斯咸只差1分。真的很想問一句：到底是誰決定聘用杜陀？

這場比賽一如熱刺今季的災難延續，首回合落後2：5，晉級8強機會渺茫，3月18日次回合賽事，到底會由誰把關？到時主帥是否仍是杜陀？