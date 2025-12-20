F1拉斯維加斯站名人腕錶大檢閱！從PP、AP、TUDOR到TAG Heuer

一年一度的Formula 1 Las Vegas Grand Prix（F1拉斯維加斯大獎賽）在賭城燈海中盛大登場，這條位於市中心、以拉斯維加斯大道為主軸的新賽道，被視為本季最具娛樂性與商業價值的一站。



F1車隊、全球頂尖車手、名流與品牌齊聚，街頭宛如延伸至計時器上的伸展台，因為在這裏除了比速度，出席的各大人物手腕上的腕錶同樣是場上的競賽。

F1拉斯維加斯大獎賽，不只是賽車的速度較勁，也是手腕上名錶的爭奪戰！

2025年F1拉斯維加斯大獎賽賽事現場可說是精品錶圈的縮影，包含Richard Mille、Patek Philippe、Audemars Piguet、TAG Heuer等頂級品牌輪番登場，明星與運動員各自以腕間選品展示風格與地位，JUKSY本次特別整理F1拉斯維加斯大獎賽賽道周邊最吸睛的腕錶，一次帶你看懂誰在F1 LVGP「腕」力全開。

JAY-Z：Patek Philippe年曆計時的皇者級氣場

Patek Philippe – Complications 5961R-010



身為嘻哈與投資界的雙棲巨頭，JAY-Z的腕錶收藏向來是名人圈天花板級別。

此次出現在賽道上，他佩戴的是百達翡麗5961R——玫瑰金錶殼、鑽石錶圈、年曆＋計時複合功能，低調黑面卻藏不住壓倒性的貴氣。這款錶極少在公開場合出現，可謂是Patek收藏家的夢幻文物。

Travis Scott：Richard Mille RM 27-04納達爾陀飛輪，狂放與稀有兼具

Richard Mille – RM 27-04 Rafael Nadal Tourbillon



Travis Scott的出場從來不是低調路線，他手上那只RM 27-04是為網球名將納達爾打造的超輕陀飛輪款。褐色錶殼與藍色錶帶形成強烈反差，而錶面如網狀的張力設計則象徵球拍弦線，是RM最具辨識度的話題款之一。

Travis Scott：Richard Mille RM 27-04（JUKSY街星提供）

Max Verstappen：TAG Heuer Monaco經典競速精神

TAG Heuer – Monaco Calibre (Ref. CAW211P.FC6356)



身為Red Bull一哥，Max Verstappen選擇了品牌象徵性的TAG Heuer Monaco。方形錶殼、藍色面盤與60年代賽車風格，完全呼應他作為當代最快男人之一的身份，也是傳統賽車文化的縮影。

Max Verstappen：TAG Heuer Monaco（JUKSY街星提供）

Lando Norris：Richard Mille RM 72-01隨時上陣的科技感戰力

Richard Mille – RM 72-01



McLaren車手Lando Norris一向與Richard Mille關係緊密，本次亮相又帶來他的愛錶之一RM 72-01。白色錶殼＋複雜飛返計時機制，是高階機械與運動風格的完美結合，也是許多RM玩家最入門卻最難入手的經典款。

Lando Norris：Richard Mille RM 72-01（JUKSY街星提供）

Franco Colapinto：H. Moser & Cie. 極簡中的賽車靈魂

H. Moser & Cie – Streamliner Alpine Drivers Edition



Alpine車隊年輕車手Franco Colapinto選擇以H. Moser Streamliner示人，藍色調錶殼搭配鏤空面盤，輕盈科技感明顯呼應車隊的機能美學。這款Alpine Drivers Edition是品牌與車隊的特別合作款，象徵創新、速度與未來主義。

Franco Colapinto：H. Moser & Cie.（JUKSY街星提供）

Liam Lawson：TUDOR Black Bay「Lagoon Blue」的清爽賽道風

TUDOR – Black Bay Lagoon Blue



新生代車手Liam Lawson在拉斯維加斯站展現了他一貫沉穩卻帶點親和的形象，而他選擇的腕錶也呼應這種特質——TUDOR Black Bay 的全新「Lagoon Blue」色系。

Liam Lawson：TUDOR Black Bay「Lagoon Blue」（JUKSY街星提供）

這款腕錶以清澈的湖水藍為主調，搭配經典的Black Bay潛水錶外型，既有運動感又帶有輕快調性，在滿是奢華品牌的F1場邊中反而顯得獨特。五珠鋼鍊更增添復古韻味，使整體風格在休閒與專業之間取得完美平衡。

Terry Crews：AP Royal Oak Offshore黑武士霸氣登場

Audemars Piguet – Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph



荷里活硬漢Terry Crews選用全黑陶瓷AP Offshore，八角形錶圈、粗獷線條與黑金調性，與他的魁梧身材相得益彰。這款Offshore是近年AP在運動線上最具威嚴的存在。

Terry Crews：AP Royal Oak Offshore（JUKSY街星提供）

Damson Idris：Patek Philippe 年曆月相的優雅底蘊

Patek Philippe – Complications Annual Calendar Moon Phases



演員Damson Idris以一款溫潤玫瑰金Patek 4948R入鏡。卡其色調的面盤與錶帶讓整體風格更偏向質感生活，而月相與年曆功能則展現傳統製錶的浪漫。相較於其他名人的高調運動款，他的搭配顯得低調卻極有品味。

Damson Idris：Patek Philippe（JUKSY街星提供）

Miles Chamley-Watson：Richard Mille RM 67-01 鑽石上身的奢華宣言

Richard Mille – RM 67-01 Factory Diamonds



擊劍世界冠軍Miles Chamley-Watson的出場永遠帶著街潮能量，這次手上的RM 67-01 鑽石版本更是火力全開。薄型自動錶殼鑲滿工廠鑽石，搭配運動外套與墨鏡，充分體現RM「越運動越奢華」的精神。

Miles Chamley-Watson：Richard Mille RM 67-01（JUKSY街星提供）

Mark Wahlberg：Timex Ironman 反差萌的平民神錶

Timex – Ironman



雖然Mark Wahlberg收藏中滿是Patek、AP、RM等超豪華腕錶，但他在賽道上卻選擇佩戴一隻Timex Ironman。耐摔、輕量、功能齊全，也是美國運動錶品牌最具代表性的系列之一。豪錶玩家偶爾戴平價款，反而更顯生活感。

Mark Wahlberg：Timex Ironman（JUKSY街星提供）

在速度之外，我們也藉此看見了腕錶文化的另一場競賽。Las Vegas Grand Prix不只是F1的狂歡，也是全球名人腕錶的伸展台，從Jay-Z的百達翡麗，到Lando Norris 的RM，再到Max Verstappen 的TAG Heuer，每一只錶都代表著佩戴者的風格、地位與故事。在賭城的霓虹下，速度與奢華同步點亮，也讓腕錶成為F1文化的重要一環。

