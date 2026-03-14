場地單車世界盃香港站4.17-19單車館上演　門票3.23公開發售

香港單車隊早前在澳洲珀斯首站的場地單車世界盃傳來捷報，摘下一銀一銅，港隊下月17至19日將回歸主場，李思穎等港將在將軍澳的香港單車館登場，出戰場地單車世界盃香港站，賽事門票將於今月23日公開發售，正價門票由港元$50至$200不等。



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國際單車聯會（UCI）今年再度以場地單車世界盃之名舉行賽事，一連3站的場地單車世界盃月初在澳洲珀斯揭開序幕，香港隊在首站有好成績，伍柏亨、朱浚瑋、曹棨光、繆正賢及馬繹斐在男子團體追逐賽歷史性摘銀，加上首度踏上世界盃頒獎台的李思穎，合共獲得一銀一銅。

李思穎在內等港將在4月17至19日將回歸主場，在本年度第二站的場地單車世界盃亮相，在將軍澳單車館與來自世界各地近400名好手交手，再爭佳績。

場地單車世界盃的門票將在3月23日於城市售票網公開發售，市民亦可在指定時段前往香港單車館票務處購票，今次賽事正價門票由港元$50至$200不等，同一交易購買兩張以上的門票更可享有8折優惠，可瀏覽賽事官方網站了解更多詳情。

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場地單車世界盃香港站2026



地點：將軍澳香港單車館

日期：2026年4月17至19日

比賽時間

4月17日（星期五）上午10時至晚上10時

4月18日（星期六）上午10時至晚上9時半

4月19日（星期日）上午9時至晚上8時

票價：港元$50至$200不等，另設優惠門票港元$30至$100

售票平台：城市售票網，3月23日公開發售

