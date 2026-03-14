空手道｜劉慕裳K1聯賽羅馬站闖決賽　再鬥老對手尾野真步爭五連冠

撰文：趙子晉
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女子空手道個人形世界第一的劉慕裳（Grace），今周末在意大利羅馬出戰K1聯賽，這名港產「世一」連挫意大利及日本選手，再度晉身決賽，將與日本的老對手尾野真步爭冠，力爭K1聯賽連續5站封后。

空手道個人形女將劉慕裳在上年稱霸世界錦標賽後，1月在土耳其伊斯坦堡出戰今年首站K1聯賽，Grace延續強勢，奪冠而回。

相隔兩個月，劉慕裳赴羅馬出戰今年第二站的K1聯賽，Grace在小組賽出線後，8強面對意大利的Elena Roversi，她選擇以「知花公相君」應戰，世界空手道聯盟（WKF）今年改革個人形的評分方法，改由7名裁判以紅、藍旗多寡決勝，Grace以7：0大勝對手過關。

劉慕裳4強面對世界排名第7的日本選手三島きり，她改以「八步連」應戰，Grace以4：3險挫對手再過一關，晉身決賽，與日本的老對手、世界第二的尾野真步（Ono Maho）爭冠，兩人上站土耳其同樣在決賽碰頭，當時劉慕裳以壓倒性的7：0大勝對方奪冠。

劉慕裳在羅馬站K1聯賽晉身決賽。（WKF Facebook圖片）

劉慕裳自上年3月K1聯賽杭州站後，接連在開羅、拉巴特（Rabat）及伊斯坦堡奪冠，如今力爭連續5站K1聯賽封后。

劉慕裳透過社交網站報喜，感激意大利人的款待，如今再一次打入決賽，希望大家可以給予她力量，再度衝擊冠軍。

劉慕裳穿上代表世界冠軍的「金邊袍」出戰，年初在土耳其K1聯賽封后。（Getty Images）
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