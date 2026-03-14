網球｜黃澤林蓬塔卡納挑戰賽無緣4強　力戰2.5小時飲恨出局

在多明尼加共和國上演的ATP蓬塔卡納挑戰賽（Copa Cap Cana），連續兩圈逆轉勝的港將黃澤林（Coleman Wong），8強戰與比利時球手博斯（Alexander Blockx）爭晉級。Coleman在領先一盤下遭對方反勝，無緣4強。



遠赴多明尼加共和國出戰的黃澤林，以「幸運輸家」（Lucky Loser）身份參賽，Coleman連續兩圈逆轉對手晉級，8強與比利時的博斯爭出線。

現年20歲的博斯近年冒起，上年ATP新生代總決賽（ATP Next Gen Finals）晉身決賽，惜負予美國的田亮拿（Tien Learner）屈居亞軍，其後在今年晉身世界前100之列，同時在澳網首度亮相大滿貫，兩人曾在2024年的釜山挑戰賽中交手，Coleman當時直落兩盤贏波。

兩人今仗再度碰頭，黃澤林開賽初段較早入局，把握對方在自己發球局的多次失誤，早段破發領先，Coleman力保領先，以6：4先取一盤。博斯第二盤逐漸入局，在黃澤林發球局中尋找缺口，Coleman第4局苦戰逾15分鐘守住發球局，雙方後段互相保發，直至關鍵的第12局，Coleman在發球局失守，以5：7遭對方扳回一城。黃澤林在決勝盤中段再度失守，以3：6再輸一盤，激戰2個半小時飲恨，無緣4強