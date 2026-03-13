網球｜黃澤林蓬塔卡納挑戰賽闖8強　再演逆轉好戲挫3號種子

以「幸運輸家」（Lucky Loser）身份晉身ATP蓬塔卡納挑戰賽（Copa Cap Cana）正賽的黃澤林（Coleman Wong），16強與世界排名64位、來自波斯尼亞的3號種子祖森賀（Damir Dzumhur）碰頭，Coleman再度上演逆轉好戲，全場開出8個Ace球，結果力戰2小時11分鐘後反勝對手，殺入8強。



黃澤林在多明尼加共和國出戰ATP蓬塔卡納挑戰賽，Coleman以遞補身份晉級正賽圈，首圈落後一盤下反勝阿根廷球手布魯查加（Roman Andres Burruchaga）晉級，16強對上波斯尼亞的祖森賀。

Coleman今場與上圈戰情相若，首盤同樣是落後的一方，以3：6先輸第一盤，然後Coleman第二盤中段打破對方發球局，以6：4扳回一城，黃澤林決勝盤一口氣連取5局，最終以6：2奠定勝局。黃澤林今仗開出8個Ace球及31個致勝球，兩項數據皆比對手優勝，即使全場錄得54次非受壓失誤，比起對手多出20次也無阻Coleman獲勝。

黃澤林激戰2小時11分鐘反勝祖森賀，晉身8強，與比利時球手博斯（Alexander Blockx）爭入4強。