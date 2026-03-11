網球｜黃澤林再成「幸運輸家」　遞補躋身蓬塔卡納正賽明爭入16強

香港網球手黃澤林（Coleman）出戰ATP蓬塔卡納挑戰賽外圍賽，雖然次圈以1：2不敵前青年組「世一」西班牙小將Martin Landaluce，受惠於其他球手退賽下再次以「幸運輸家」（Lucky loser）身份躋身正賽32強，明日將與世界排名第98的阿根廷球手Roman Andres Burruchaga交手。



現時世界排名123位的Coleman，被列為外圍賽3號種子，前日首仗以2：1力挫中國名將張之臻後，在次圈遇上世界排名155位的Martin Landaluce，雙方打得緊湊，各取一盤後需要進行決勝盤，最終黃澤林「搶7」失利，以6：3、3：6、6：7(2：7)落敗。

Coleman全場發出10個Ace球，遠多於對手的4個，雙方的首發得分率都是65%，惟對方今日救了21個破發分中的16個，同時有41個致勝得分，略高於Coleman的35個。

黃澤林在ATP蓬塔卡納挑戰賽外圍賽，受惠於其他球手退賽下再次以「幸運輸家」（Lucky loser）身份躋身正賽32強。（資料圖片／Getty Images）

黃澤林本來無緣晉級，卻因其他球手退賽，再一次以「Lucky Loser」身份遞補過關躋身正賽，首圈對手是阿根廷球手Roman Andres Burruchaga。

黃澤林上月底在ATP 500墨西哥網球公開賽外圍賽同樣以「Lucky Loser」闖入正賽，惟首圈不敵摩納哥球手Valentin Vacherot。