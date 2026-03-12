網球｜黃澤林蓬塔卡納挑戰賽反勝阿根廷球手　明與3號種子爭入8強

香港網球手黃澤林（Coleman）周三（11日）以「幸運輸家」（Lucky Loser）身份出戰蓬塔卡納挑戰賽（Copa Cap Cana）正賽32強，面對世界排名98位的阿根廷球手布魯查加（Roman Andres Burruchaga）在先失一盤的情況下反勝，勇闖16強。



現時世界排名123位的Coleman，在這項於多尼加共和國蓬塔卡納（Punta Cana）舉行的ATP 175挑戰賽，與布魯查加今仗打足三盤，力戰2小時15分鐘後以4：6、6：3、6：4反勝對手。

香港網球手黃澤林出戰蓬塔卡納挑戰賽（Copa Cap Cana），反勝阿根廷球手布魯查加打入16強。（資料圖片／Getty Images）

雙方首盤交鋒已互破發球局，之後拉鋸至3：3，第7局Coleman再被破發以4：6先輸一盤。不過黃澤林隨即反撲，第二盤提升第二發球得分率至64％，更打出15個致勝球，終憑第6局破發優勢贏6：3扳平。

進入第3盤，黃澤林先被破發落後0：2下連贏3局反超4：2，並將領先優勢保持到底，最終以6：4再下一城成功反勝對手。

香港網球手黃澤林出戰蓬塔卡納挑戰賽（Copa Cap Cana），反勝阿根廷球手布魯查加打入16強。（資料圖片／鄭子峰攝）

黃澤林全場轟出8個Ace球，但有6個發球雙錯誤，然而他在首發成功率有72％，略勝對手，並有36個致勝得分，比對手多一倍。

黃澤林下仗將遇上3號種子波斯尼亞祖森賀（Damir Dzumhur），這名33歲老將目前世界排名64，他於首圈輪空直入16強，二人將於香港時間周五（13日）凌晨爭奪8強席位。