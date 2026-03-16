WBC2026｜日本滑鐵盧無緣四強　傳總教練井端弘和5月約滿後將離職

【WBC2026】日本隊這次在經典賽遭遇滑鐵盧，隊史首次在8強賽被淘汰，監督井端弘和任期將在5月份期滿，消息人士稱，他將在任期結束後卸任，不再執教日本隊。



井端弘和曾任日本青年隊的監督，多次領軍國家隊去台灣打比賽，不過他在2023年10月正式上任成人國家隊監督，可惜在第一個一級棒球國際賽，也就是2024年底的世界棒球12強，在冠軍賽敗給中華台北隊，國際賽27連勝也嘎然而止。

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到了今年的經典賽，日本隊組成最強陣容，大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也、菊池雄星等大聯盟球星都來助陣，雖然小組賽4戰全勝風光晉級，但卻在前進邁阿密的首戰就輸球，沒能晉級4強。

日本媒體報道，井端弘和與國家隊的合約直到5月底，消息人士透露，他將在任期結束後卸任，換句話說，帶領日本隊參加下一屆12強賽的監督，將另有其人。

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