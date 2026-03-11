WBC2026｜世界棒球經典賽總獎金近3億破紀錄 冀推動全球棒球發展
2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）獎金規模創下歷史新高，本屆總獎金高達3700萬美元（約港幣2.9億元），相較於2023年第5屆的1440萬美元（約港幣1.1億元），增幅超過一倍以上。
根據賽事規定，所有進入會內賽的20個國家都能獲得保底75萬美元獎金（約港幣587萬元）。其中中華台北隊今次參賽，運動部投入6300萬元新台幣（約港幣1600萬元）的相關經費進行籌備組隊，而光是保底獎金就可獲得約新台幣2370萬元（約港幣600萬元）。
根據賽事規定，獎金分配採累加制度，所有進入會內賽的20個國家都能獲得保底75萬美元獎金（約港幣600萬元）。在A、B、C、D四個分組中取得第一名的隊伍，可額外獲得30萬美元（約港幣240萬元）；成功打進複賽（八強）的球隊再加碼50萬美元（約港幣400萬元）；晉級四強的隊伍則可再進帳75萬美元。最終進入決賽的兩支隊伍將爭奪最高榮譽，預計冠軍隊伍總共可帶走超過700萬美元（約港幣5500萬元）的獎金。
依據大聯盟與大聯盟球員工會的協議中明確要求，獎金必須由球隊與球員採取「50/50」比例對半分帳。其中一半收益將歸屬各國家隊的棒球協會，作為支持該國棒球運動發展的資金；另一半則直接分配給現役名單中的球員與教練團。這項高額獎金制度不僅大幅提升各國參賽意願，更成為推動全球棒球發展的重要資源。
