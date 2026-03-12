WBC2026｜冠軍大熱美國爆冷負意大利　隊長Aaron Judge揮空吞三振

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組出現冷門戰果，美國隊以6：8敗給意大利。比賽進入9局下半兩出局、一壘有人的關鍵時刻，美國隊長Aaron Judge揮空吞下三振，成為比賽最後一名打者，也讓意大利完成擊敗奪冠熱門美國隊的震撼勝利。



當時美國仍以6：8落後，只要擊出全壘打就能追平比分，但Aaron Judge未能把握機會，最終三振結束比賽。意大利因此守住領先優勢，在小組賽拿下關鍵勝利，也讓原本被視為奪冠熱門的美國隊陷入晉級壓力。

Aaron Judge本屆是生涯首次參加經典賽並擔任美國隊隊長，雖然在對巴西首打席就擊出全壘打，但整體表現仍受到部分球迷質疑。4場比賽累計16打數4安打，打擊率兩成半，包含2支全壘打與5分打點，成績與外界期待仍有落差。

「美國隊長」Aaron Judge表現受到球迷質疑。（Getty images）

比賽結束後，社群平台上出現不少批評聲浪，有球迷認為賈吉在關鍵時刻表現不足，也有人將他與日本球星大谷翔平比較，直呼：

根本沒大谷那麼強。

隨著美國吞敗，B組晉級形勢也更加複雜，若墨西哥接下來擊敗意大利，可能出現美國、意大利與墨西哥同為3勝1敗的局面，屆時將以失分率決定晉級8強名單，美國隊甚至面臨提前淘汰的風險。（編者按：周四（12日）早上進行的WBC2026B組最後一場賽事，意大利9：1大勝墨西哥，美國隊以小組次名晉級八強。）

