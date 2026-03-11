WBC2026｜韓國金倒永表現亮眼獲球探關注　自稱還遠不如大谷翔平

【WBC2026】韓國隊開路先鋒金倒永在本屆經典賽預賽表現亮眼，據韓國媒體《文化日報》報道，他的比賽吸引了大聯盟20隊派人到場觀察，其中包含7、8名資深球探，不過金倒永在日韓戰後也感嘆，親身體驗到與大谷翔平的實力差距，有如「巨大的一堵牆」難以跨越。



22歲的金倒永是韓職起亞虎明星三壘手，第一次親眼見到大谷翔平打擊，他讚賞大谷翔平是「棒球選手中的棒球選手」。能與如此優秀的選手站在同一舞台上，對他而言是非常特別的經驗，很期待能盡可能多學習，並好好表現。

當3月7日的日韓戰以6：8吞敗後，金倒永感慨與大谷翔平的實力差距有如「巨大的一堵牆」，該役大谷2打數2安打包含1發全壘打、另有2保送，進帳1打點3得分，金倒永說自己真正體會到世上確實存在許多非常厲害的球員。

據一位大聯盟球探透露：

金倒永可說是本次經典賽東京預賽最值得關注的選手之一，韓國、日本、中華台北隊共敲出18轟，只有金倒永和文保景兩人沒有旅美資歷，尤其砲轟台灣（打出全疊打）特別令人印象深刻。

