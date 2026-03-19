游泳｜何詩蓓獲邀鬥中國公開賽　100自闖決賽今晚與奧卡拉瑾爭冠

中國游泳公開賽一連4日在深圳大運中心游泳館上演，除了一眾來自中國的泳手外，大會特意邀請17名來自世界各地的頂級泳手參賽，當中包括香港的何詩蓓（Siobhan）。這名香港奧運獎牌得主今日（19日）出戰女子100米自由泳，初賽以總成績第3名晉級決賽。



中國游泳公開賽今年首度舉辦，同場進行「全國春季游泳錦標賽」，除了雲集張雨霏﹑潘展樂﹑汪順等內地好手，今年更邀請17名來自世界各地的頂級泳手，包括澳洲的奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）﹑美國的杜嘉絲（Kate Douglass）﹑馬田尼基（Nicolo Martinenghi）及港隊的何詩蓓等名將。

此外，今年的中國公開賽更設有獎金，總獎金高達68萬美元（約533萬港元），各個項目冠軍可獲1萬美元（約78300港元），亞軍及季軍則獲6000及4000美元。

（官方圖片）

獲邀出戰的何詩蓓將連續3日登場，分別角逐4個項目，今日率先鬥100米自由泳，周五出戰另一強項200米自由泳及短途的50自，周六則參加100米蛙泳。

何詩蓓在女子100自初賽第9組登場，與杜嘉絲同組，全組僅她們兩人游出54秒內的時間，Siobhan以53.85秒完成，杜嘉絲則快0.13秒﹑以53.72秒率先觸池，何詩蓓以初賽總成績第3名晉身決賽，將在今晚7時13分與奧卡拉瑾﹑杜嘉絲等人爭冠軍。

何詩蓓。