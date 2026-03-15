空手道｜劉慕裳K1聯賽羅馬站再勝尾野真步　跨季連續5站奪冠

女子空手道個人形世界第一的劉慕裳（Grace），在意大利出戰K1聯賽羅馬站賽事再次置身決賽，這名港產「世一」已連續第6站與日本選手尾野真步爭冠，最終Grace再次技高一籌，連續5個分站贏得冠軍。



空手道｜劉慕裳K1聯賽羅馬站再勝尾野真步，連續5站奪冠。（WKF Instagram圖片）

空手道個人形女將劉慕裳去年稱霸世界錦標賽後，1月在土耳其伊斯坦堡出戰今年首站K1聯賽，Grace延續強勢，奪冠而回。相隔兩個月，劉慕裳赴羅馬出戰今年第二站的K1聯賽，Grace在小組賽出線後，8強面對意大利的Elena Roversi，她選擇以「知花公相君」應戰，世界空手道聯盟（WKF）今年改革個人形的評分方法，改由7名裁判以紅、藍旗多寡決勝，Grace以7：0大勝對手過關。

劉慕裳4強面對世界排名第7的日本選手三島きり，她改以「八步連」應戰，Grace以4：3險挫對手再過一關，晉身決賽，與日本的「老對手」、世界排名第二的尾野真步（Ono Maho）爭冠。兩人經已是連續6個分站在決賽碰頭，上站土耳其同樣在決賽碰頭，當時劉慕裳以壓倒性的7：0大勝對方奪冠。

劉慕裳獲世界空手道聯盟讚揚：再次展現招牌精準與優雅

今日尾野真步與劉慕裳均選擇「北谷屋良公相君」，劉慕裳再一次獲取在場全部7位評判的肯定，再次以7：0的比數大勝。Grace自去年3月K1聯賽杭州站開始，接連在開羅、拉巴特（Rabat），延續至新賽季的伊斯坦堡奪冠，今站亦再次踏上頒獎台最高一格，已是跨季連續5站在K1聯賽封后，亦是她歷來第8次在K1聯賽分站中勝出。

世界空手道聯盟（WKF）在帖文中讚揚劉慕裳，「再次展現她的招牌精準與優雅」。