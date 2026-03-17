網球｜黃澤林回歸福地邁亞密外圍賽反勝過關　與世界第6練波備戰

撰文：趙子晉
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關於黃澤林（Coleman Wong）的故事，大概從去年的邁亞密大師賽（Miami Open）說起，這名香港網球代表歷史性打入32強，往後更多港人認識黃澤林這個名字。
相隔一年，黃澤林重臨福地邁亞密，未獲外卡的Coleman需要從外圍賽爭出線，面對英國球手邊寧頓鍾斯（Jack Pinnington Jones），落後一盤下反勝過關。

黃澤林上年在邁亞密大師賽歷史性打入32強。（資料圖片／Getty Images）
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世界排名升上生涯新高120位的黃澤林，繼續在美洲征戰，從多明尼加返回美國，重回福地邁亞密。Coleman出戰ATP邁亞密大師賽，因未獲外卡的關係，需要從外圍賽打起，首戰遇上英國球手邊寧頓鍾斯。

黃澤林早前在多明尼加出戰挑戰賽前，接連兩場逆轉勝晉身8強，今仗戰情相若，Coleman在首盤末段發球局失守，先以一盤5：7落後。黃澤林第二盤把握破發機會，惟緊接未能保住發球局，兩人需要以「Tie Break」分勝負，Coleman頂住壓力以細分7：4扳回一城。

黃澤林決勝盤第3局再次破發，今次好好把握優勢，守住餘下的發球局，開出全場17個Ace球中的其中4球，以6：4奠定勝局，激戰2小時41分鐘逆轉勝，順利過關，下圈與秘魯的布斯（Ignacio Buse）爭晉級正賽。

黃澤林。（Getty Images）

為了備戰邁亞密大師賽，黃澤林賽前與澳洲球手﹑世界排名第6位的迪文路亞（Alex de Minaur）一同訓練，雙方的團隊合照留念，Coleman在社交網站發文感激對方，並寫上：「在雨天的邁亞密一同練習。（Practicing in a rainy Miami.）」

黃澤林與世界排名第6位的迪文路亞（左三）練波。（Instagram截圖）
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