劍擊國際賽相隔逾一個月重開　蔡俊彥張家朗赴秘魯大獎賽爭冠

撰文：趙子晉
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中東局勢持續不穩，國際劍聯（FIE）早前把4站國際賽延期。相隔逾一個月，劍擊國際賽今星期重開，在秘魯利馬（Lima）上演花劍大獎賽，港隊花劍兩大星將蔡俊彥與張家朗齊赴南美，力爭冠軍。

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美國與以色列上月底向伊朗發動軍事行動，中東一帶局勢不穩，國際劍聯早前決定延遲月初及月中的4站賽事，並在4月進行補賽。FIE國際賽暫停超過一個月後，將在今周末恢復正常，由秘魯利馬花劍大獎賽打頭陣，當地時間周五（20日）先進行男子花劍外圍賽，翌日則舉行女子花劍，而男﹑女花的正賽圈將在周日（22日）上演。

雖然上站賽事押後，香港花劍隊月初如常出發至法國進行集訓，今站一共7男6女遠赴南美洲，當中由世界第一的蔡俊彥，上站都靈大獎賽踏上頒獎台的張家朗領銜。女子組方面，陳諾思﹑鄭曉為等港將悉數出戰。

（中國香港劍擊總會）

今季打出驚喜的林浩朗與何承謙今站同樣出賽，兩名小將近期馬不停蹄，完成亞青賽後隨即隨隊赴歐洲集訓，今站在秘魯完成賽事後，下月初再赴南美，前往巴西出戰世界青少年劍擊錦標賽。

林浩朗。（中國香港劍擊總會）

秘魯利馬花劍大獎賽港隊名單

男子花劍：張家朗﹑蔡俊彥﹑何承謙﹑林浩朗﹑梁千雨﹑吳諾弘﹑LEUNG Ethan Yu Hei
女子花劍：陳諾思﹑鄭曉為﹑關渝澄﹑梁雅蕾﹑吳佳蔚﹑符妤名

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