WBC2026｜日本隊8強戰遭淘汰 大谷翔平首發聲：恭喜委內瑞拉晉級
撰文：中天新聞網
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日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）8強賽不敵委內瑞拉，提前結束賽程。
比賽最後在9局出局的大谷翔平，成為球隊最終出局數，留下遺憾。沉澱一天後，他於昨日（16日）在Instagram發文，向一路支持日本隊的球迷表達感謝。
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大谷在貼文中分享多張日本隊比賽照片，包括與山本由伸擊掌及和隊友慶祝得分的畫面。他感謝球迷一路以來的應援，表示大家的加油聲每天都在背後推動球隊前進，但同時也坦言，未能打出理想結果，讓他深刻感受到自己的不成熟與不足。
除了感謝球迷，大谷也向並肩作戰的隊友、教練團與幕後工作人員致謝，表示雖然集訓與比賽時間不長，但能以日本代表身分與大家一起比賽，仍是一段非常珍貴的經驗。
他也向小組賽以來交手的各國球員與球迷致意，並特別恭喜擊敗日本晉級的委內瑞拉。
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