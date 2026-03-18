【WBC2026】美國與委內瑞拉本港時間今早爭經典賽冠軍，美國隊派出大都會24歲投手Nolan McLean先發，委內瑞拉3局上因高飛犧牲打先馳得點，加上Wilyer Abreu第5局上開砲，反觀美國7局前僅出現2支零星安打一路處於落後，不過8局下費城人球星Bryce Harper轟出2分砲扳平，惟委內瑞拉9局上適時安打再添1分，最終委內瑞拉就以3：2拿下隊史首座經典賽冠軍。



委內瑞拉由「E-Rod」Eduardo Rodriguez先發，他主投4.1局僅被敲1安打另飆出4K（「K」指三振）無失分，美國隊打者連二壘壘包都沒踩到，加上4位後援投手聯手徹底壓制美國火力，美國隊長「法官」Aaron Judge全場4打席無安打苦吞3K，整體打線冷冰冰。

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直到8局下美國隊在兩人出局後，委內瑞拉隊第4任後援投手Andrés Machado先是保送了美國隊Bobby Witt Jr.後，接著被Bryce Harper逮到變速球轟了發中外野2分砲追平。

9局上，美國隊換上紅襪守護神Garrett Whitlock登板，沒想到在先保送委內瑞拉打者Luis Arraez後，遭Eugenio Suárez敲出1分打點的二壘安打，接著美國隊再換藍鳥下勾怪投Tyler Rogers救援，成功化解一二壘有人危機。

9局下，美國隊最後反攻機會，委內瑞拉隊又派出終結者Daniel Palencia關門，他先是三振掉費城人重砲Kyle Schwarber，又讓Gunnar Henderson敲出飛球出局，最後成功三振掉Roman Anthony拿下隊史首座冠軍。

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