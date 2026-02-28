體壇札記｜WBC告訴你何謂盛事經濟　連企業撞名股價亦狂飆300%

近日在Threads看到有「脆友」發帖，表示將出發東京觀看世界棒球經典賽（WBC）分組賽，真的令人超．級．羨．慕！棒球在香港不算流行，但放諸於世界卻是正是復甦的大潮流，受惠於日本上屆（2023年）如漫畫般熱血戰勝美國，加上中華台北在去年的世界12強賽終止日本連勝戰績，強勢奪冠，今屆WBC東京站更是一票難求，尤其日本對中華台北一戰，東京巨蛋一壘側山頂位黃牛票盛惠109,999日圓，三壘側較近距離的座位，更炒至90萬日圓一張。



黃牛之風不可長，但不能否認「市場價格」反映了一項運動比賽/盛事於社會的受歡迎程度，而一項運動比賽/盛事與國民連結的深度和廣度，又是其能否朝產業方向發展的指標之一。棒球早在十九世紀便傳入日本，打從1895年確立「野球」作為Baseball譯名的「野球元年」開始，野球由大學比賽發展到高中以至成立職業聯賽，球場裏的啤酒、炸雞與熱狗，還有第七局半途聞歌起舞的Lucky 7，來到今天已經成為多少日本人每天的生活節奏。

至於台灣棒球，從日治時期由日本傳入，帶領台灣於二十世紀在國際舞台被看見，台灣棒球在1980年代成為世界五強之一；及後成立中華職棒聯賽，經歷黑鷹、黑象的幾許風雨，如今以啦啦隊的勁歌熱舞建立一套自家棒球文化，去年中華隊在世界12強賽擊敗日本奪冠牽起熱潮，人心之所向，終歸是一步一腳印寫下的歷史才夠堅實。

日本職業棒球聯賽的日與夜。（李思詠攝）

野球也好、棒球也好，一個用紅線縫上108針的白色小圓球，在日本和台灣的地位早已超越運動領域；貼地一點說，棒球與人民生活和人文歷史密不可分，深厚的底蘊令棒球運動成為一門賺錢的產業，WBC就是香港近年人人都掛在嘴邊的盛事經濟。去屆日本強勢奪冠，「二刀流」大谷翔平在決賽第九局站上投手丘擔任「守護神」，三壞兩好之下以一記滑球三振當年的洛杉磯天使隊友「神鱒」Mike Trout，經典一幕連筆者到了今天也不時在YouTube翻看。

日本奪冠帶動驚人的經濟效益，關西大學名譽教授宮本勝浩當時估算是約597億日圓，「侍日本」球衣銷量是2017年一屆的三倍，帶挈贊助商美津濃賺大錢，甚至連與球星「撞名」的企業如「大谷工業」，股價竟在WBC開幕前開始飆升，由4000日圓一度升至16050日圓（當然，股價之後有如大谷的指叉球般急速下墜）。來到今屆，「大谷工業」的股價在筆者執筆之日（24日）創出52周高位，更一度上升至10630日圓。

大谷翔平帶領日本贏得去屆WBC冠軍，經濟效益估算達到597億日圓。（Getty Images）

今年的WBC將於3月5日開賽，宮本教授日前估算，如日本衛冕的話，估計經濟效益達到931.68億（約46億港元），是去屆的1.6倍。盛事經濟涉及大量行業，機票食宿吃喝玩樂，單是那些精美的棒球紀念品，筆者已經想像到那條磨刀霍霍準備課金的人龍，球衣毛巾鎖匙扣，真的手快有手慢冇。筆者無緣入手WBC門票（ROARRRRRRRRR~~~），唯有看看今屆周邊商品。日本隊是一貫的平實（日本棒球周邊基本上球會全勝，尤其筆者愛隊橫濱DeNA灣星），穩打穩紮無甚驚喜；比較亮眼的是New Balance為大谷翔平推出的WBC版T恤，令筆者有入手的衝動。

New Balance位於原宿的專門店已經重開，這段時間更有以棒球為主題的Pop Up Store。（官網圖片）

日本棒球隊WBC周邊產品。（官網圖片）

反而中華隊的周邊令人眼前一亮，台灣STARBUCKS有各款棒球應援杯、BEARISTA熊寶寶、電話掛繩和Tote Bag，麥當勞有「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」，兩大便利店Family Mart和7-ELEVEN都有各款中華隊紀念品和食物，這都是政商民齊撐中華隊所帶動的盛事經濟。

台灣STARBUCKS推出以中華隊為主題的產品，筆者非常喜歡。（官網圖片）

台灣Family Mart的周邊產品。（官網圖片）

台灣7-ELEVEN的周邊產品。（官網圖片）

台灣麥當勞的周邊產品。（官網圖片）

不過，筆者應為最值得獲得第一名的WBC周邊，竟是來自棒球屬冷門運動的捷克！捷克隊與「侍日本」如何結緣，在此不贅（有興趣的讀者可自行Google「捷克 佐佐木朗希 熊仔餅」，或留意本欄下周介紹），他們今屆再次飛赴日本出戰，球隊與Yokohama Bay Brewing合作釀製了捷克棒球隊版本的GO CZECH啤酒，啤酒已經開始預售，球迷到時可以邊睇邊飲。但更吸引眼球的是捷克隊那件專為春訓設計的球衣（即睇下圖），球隊更特地走到日本街頭拍攝造型照，誠意十足，可惜這件球衣只在WBC後作慈善拍賣，不設公開銷售。不過捷克隊其他周邊也不錯，球迷們不妨為真正的盛事經濟略盡綿力。

捷克隊為春訓而設計的球衣。（Baseball Czech X）