【WBC2026】委內瑞拉於本港時間周三（18日）早上以3：2擊敗美國，捧走第6屆經典賽冠軍，賽後大會公布最佳九人，日本隊二刀流球星大谷翔平榮獲最佳指定打擊，成為日本隊唯一入選球員，也是大谷連續兩屆受肯定。



大谷翔平本屆經典賽繳出3支全壘打、7打點、打擊三圍.462/.611/1.231，整體攻擊指數OPS 1.842的驚人數據，稱職地扛起日本隊第1棒攻擊箭頭的角色，在首戰對中華台北時就轟出滿貫全壘打，翌日對韓國又敲出追平分陽春砲，複賽對上委內瑞拉隊時，在山本由伸首局首打席挨轟後，下個半局馬上回敬一發。

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上屆經典賽大谷翔平以投打二刀流之姿，不僅繳出打擊率4成35、1轟、8打點的成績，更登板3場拿下2勝1救援，共投了9.2局，防禦率為1.86，投打全能表現讓他都入選最佳九人，更獲大會MVP殊榮。

本屆經典賽最佳陣容共有12人入選，美國隊有4人入選最多，冠軍委內瑞拉有3人入選，多明尼加則有2人，意大利也有2人，日本隊僅大谷翔平獲青睞。

委內瑞拉的Maikel Garcia抱走本屆賽事MVP，他7場比賽累計打擊率3成85、有1支全壘打、7打點、整體攻擊指數OPS為0.970，今天因高飛犧牲打先馳得點，助委內瑞拉首度奪冠。

2026年經典賽最佳陣容名單：

捕手：Austin Wells（多明尼加）

一壘手：Luis Arraez（委內瑞拉）

二壘手：Brice Turang（美國）

三壘手：Maikel Garcia（委內瑞拉）

游擊手：Ezequiel Tovar（委內瑞拉）

外野手：Roman Anthony（美國）

外野手：Fernando Tatis Jr.（多明尼加）

外野手：Dante Nori（意大利）

指定打擊：大谷翔平（日本）

投手：Paul Skenes（美國）

投手：Logan Webb（美國）

投手：Aaron Nola（意大利）



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