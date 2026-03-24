足球熱話︱高普親自粉碎執教皇馬傳言　笑稱：「寧願教馬體會」

西班牙班霸皇家馬德里季中辭退沙比阿朗素之後，由艾比路亞（Alvaro Arbeloa）掌帥，坊間有傳聞指皇馬今夏會找高普（Jurgen Klopp）出山領軍，這位已轉任紅牛集團環球足球主管的德國名帥親自粉碎傳言，更開玩笑稱「寧願教馬體會」。



高普粉碎執教皇馬傳言，更開玩笑說：「寧願教馬體會」。（Getty Images）

高普傳來季出任皇馬主帥？ 本尊親身闢謠：完全是廢話

近日有消息指，58歲的高普今夏會重返教練崗位，接替艾比路亞成為皇馬教頭。他在慕尼黑一個活動上被傳媒問及此事，回應時一貫快人快語：「如果皇馬有打電話給我，我們現在應該已經聽聞過。不過那些消息完全是廢話（complete nonsense）。他們（皇馬）一次也沒有致電給我，一次都沒有！他們也沒有找上我的經理人。」

眾所周知，高普向來喜歡鋤強扶弱，在德國執教的球隊是緬恩斯和多蒙特，之後轉戰英倫帶領利物浦，加盟時沒有一隊是聯賽領頭羊。明顯地，比起聯賽班霸，他更享受帶領一些陷入低迷的球隊，然後一步步幫助他們重返高峰的感覺。他不是那種喜歡頻頻轉工的領隊，在緬恩斯和多蒙特分別任教7年，在利物浦更長達9年半，與球隊、球迷和當地社群均建立很深的連結。

高普表示作為教練他尚未到退休年齡，不排除日後出山掌帥。（Getty Images）

澄清皇馬從未聯絡他 搞笑回應：「寧願教馬體會」

事實上，曾經有無數次傳出拜仁慕尼黑想向他招手，可是高普無意效力這支德甲超級班霸，因此到今次傳出皇馬找上他，高普不忘幽默地補充一句：「如果可以選擇，我寧願教馬德里體育會。皇馬不好意思，你們先要打電話畀我。」

他續稱，「目前我無想過這些，幸運地亦沒有理由去想。」高普在2023/24球季後離開利物浦，之後轉任紅牛環球足球主管，未再執教任何球隊。他的繼任人史諾領軍首季便帶領利物浦再次贏得英超，然而今季紅軍狀態和表現大為失色，高普已被問及再次掌帥的可能，當時他直言並不想念當教練的日子，但並未完全排除再執教鞭的可能。

今次他再次提到復出任教練的機會，「我的年紀已經不輕，然而作為教練我並未完全結束，尚未到退休年齡。誰知道未來數年會發生什麼事？可是目前並沒有任何計劃。」在利物浦由2015執教到2024年，所有錦標也贏過了，2024年1月他以「再沒有能量」為由宣布季尾離任，並表明在英格蘭不會帶領利物浦以外的球隊。他離開多蒙特時亦說過類似的一席話，外界估計唯一能夠打動他再次出山的球隊，只有德國國家隊。