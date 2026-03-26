國際青年足球錦標賽｜國足U23逼和泰國U23　半場落後兩球驚險追平

2026西安國際青年足球錦標賽，周三（25日）晚上在陝西西安展開。在U23亞洲盃上奪得亞軍的U23國足坐鎮西安國際足球中心，在上半場落後兩球的情況下，憑藉向餘望和李新翔的入球，以2：2逼和泰國U23。



多名參加過U23亞洲盃的中國隊球員被徵召成大國腳，今仗正選11人中，只有楊皓宇、彭嘯和賀一然曾有U23亞洲盃分組賽對泰國U23時正選上陣。

9名U23適齡球員被抽調至成年國家隊，曾在年初U23亞洲盃上奪得亞軍的國足U23，昨日在西安錦標賽上 2：2打和泰國U23。（新華社）

主教練安東尼奧佩捷排出4-4-2陣型，將目前效力於荷蘭丹保殊的中場球員王博豪和隊長向餘望同時擺在鋒線位置上。

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泰國隊在22分鐘先開紀綠，傑哈納菲馬瑪（Jehhanafee Mamah）在中國隊娥眉月頂附近凌空抽射，皮球直飛球門死角。第35分鐘，面對泰國隊的過頭長傳，鮑世蒙解圍失誤，差萬威社勞（Chawanwit Saelao）抓住機會窄角度攻門得手，泰國隊2：0領先。

下半場開始不久，向餘望接到鮑世蒙的傳球在中路搶點破門，中國隊扳回一城。第67分鐘，後備上陣的李新翔接應陳澤仕的長傳包抄中路射門得分，中國隊扳平2：2。此後雙方均創造了一些機會，但均未能改寫比分。

9名U23適齡球員被抽調至成年國家隊，曾在年初U23亞洲盃上奪得亞軍的國足U23，昨日在西安錦標賽上 2：2打和泰國U23。（新華社）

「上下半場是兩個不同的半場。上半場我們沒有適應，第一個失球也對我們產生了影響。我們缺少一些向前壓迫的強度和力度，後面對這些方面進行了改善。」U23國足主教練安東尼奧佩捷說，

這種比賽我們不會更多地關注結果，我們有很多新鮮面孔，需要對他們進行更多觀察。我們最終的目標，還是今年的亞運會。

當天進行的另一場比賽中，朝鮮U23男足1：1與越南U23男足握手言和。

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