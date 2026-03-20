國足新名單9名U23球員入選　李昊傷缺　月底赴澳洲戰庫拉索喀麥隆

為備戰即將於3月下旬在澳洲進行的國際足協系列賽與庫拉索及喀麥隆的友賽，中國男足國家隊周五（3月20日）公布最新一期26人集訓名單。



楊希、吾米提江、蒯紀聞、胡荷韜、拜合拉木、王鈺棟、劉浩帆、徐彬、劉誠宇等9名U23適齡球員均在列，高天意和王上源則重新獲得徵召。新帥邵佳一加速換血的同時，選擇以老帶新的陣容出訪本次比賽。在門將位置備受期待的U23國足主力門將李昊則因傷落選。

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按照計劃，國足將於3月27日在澳洲悉尼、31日在墨爾本分別迎戰庫拉索和喀麥隆。其中，庫拉索是首次躋身世界盃正賽的新鋭球隊，喀麥隆則是非洲傳統勁旅，兩場比賽對於剛剛重組的中國男足來說非常具有鍛鍊價值。

對比1月份的大名單，國足更換了10人，前鋒張玉寧、林良銘、韋世豪，中場黃政宇、巴頓、謝文能，後衛朱辰傑、魏震等國腳連續入選名單，這些球員將是國家隊未來重點依賴的核心力量。

國足26人名單：

上海海港：顏駿凌、魏震、楊希、吾米提江·玉蘇普、蒯紀聞

上海申花：高天意、朱辰傑、馬鎮、劉誠宇

成都蓉城：劉殿座、韋世豪、胡荷韜、拜合拉木·阿卜杜外力

北京國安：張玉寧、塞爾吉尼奧、林良銘

山東泰山：劉洋、黃政宇、謝文能

天津津門虎：巴頓、黃嘉輝

浙江：程進、劉浩帆、王鈺棟

河南：王上源

班士利（英格蘭）：徐彬



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