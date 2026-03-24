17歲何承謙放手一搏秘魯站出驚喜　從觀眾到落場體驗不思議之半年

剛完成的秘魯利馬站花劍大獎賽，男子花劍8強中，港隊佔其中3席，除了兩大「劍神」張家朗﹑蔡俊彥外，另一人是17歲小將何承謙（細孖）。

何承謙今站在南美打出驚喜，連挫多名好手，包括前世界冠軍馬連尼（Tommaso Marini）殺入8強，其後與世界第二劍手比安奇（Guillaume Bianchi）碰頭，大落後下轟出10：1追平，可惜最終飲恨。

從半年前與朋友分析世界前列的強勁之處，到半年後在劍道上擊敗他們，何承謙已是港隊男花不能忽略的新星，「細孖」繼續寫下屬於自己的神奇之旅。



何承謙。（中國香港劍擊總會圖片）

論往績﹑世界排名，香港花劍兩大星將張家朗及蔡俊彥毫無疑問是世界級劍手，兩人出現在國際賽爭標階段不足為奇。在秘魯首都利馬舉行的花劍大獎賽，最後8強驚喜出現何承謙的名字。

兼顧多條戰線的何承謙，完賽後隨即從秘魯返港，在西班牙等候轉機時，抽空回顧早前完成的大獎賽，「好神奇，本身一心諗住博下，點知愈打愈好......」這名17歲小將從外圍賽出線後，本身以32強為目標，比賽當日感覺不錯，當然想走得更遠，「無可能一開始就打定輸數，搏吓﹑捉吓（對手）啲劍，最後把握到」。

何承謙的晉級路殊不簡單，「細孖」32強以2分先挫曾是世界第3的埃及好手咸沙（Mohamed Hamza），16強再硬撼前世界冠軍馬連尼，這名意大利名將是張﹑蔡兩人的老對手，細孖面對身高1.94米的好手，他毫無懼色，最後以一劍絕殺對手，晉身8強創下生涯最佳。

（中國香港劍擊總會圖片）

面對今季狀態大勇﹑連續3站登上頒獎台的世界第二劍手比安奇，細孖初段已被拉開1：10的差距，「速度﹑力量完全打唔過（對手），但我不想輕易放棄。」細孖坦言，他只好換個方法應付對手，他受制於對方的反攻，其後調整打法，預判對方的戰術，相對直接的打法在第一節末段收窄差距。何承謙的戰術第二節同樣奏效，愈打愈順，他回敬一波10：1的攻勢，追成11：11平手，可惜未能乘勢反勝，以13：15憾負，無緣4強。

「其實我與他（比安奇）在變化方面的差距不算大，怎麼可以輸這麼多，其後慢慢一路收窄比分，最後一劍我有進攻權但不是即時刺中，是有點可惜，打完都有不開心，但沒有辦法，唯有下次再努力過。」

（中國香港劍擊總會圖片）

何承謙第一季完整參加成年組國際賽，第一站已有好成績，在馬略卡殺入16強，其後僅一站無緣正賽圈，今站在秘魯闖8強，戰績絕不失禮。回首這半年，細孖直呼不可思議，「半年前，我與朋友觀看直播，分析他們（世界級劍手）有什麼強勁之處，想不到半年後竟然有機會在劍道上擊敗他們，這是不可思議。」

何承謙有力擊敗世界強手，兩名師兄同樣居功至偉，「我練習時不時與Ryan（蔡俊彥）及張家朗對打，更容易習慣頂尖水平劍手的節奏，在我賽前他們都給予我不少意見，令我更快適應。」

何承謙是隊中的小師弟，張家朗與蔡俊彥兩名大師兄不時給予他建議。（Instagram截圖）

何承謙返港後，不足一星期又要再赴南美，代表港隊到巴西出戰世界青少年劍擊錦標賽，細孖即將以少年組世界第一身份出賽，「今次（秘魯站）的成績無疑給予我不少信心，但我不想帶太多壓力打比賽，做好自己就可以，早前亞少屈居亞軍，決賽時有3﹑4劍無燈，自己其後也有反思，不應該執着上一劍，而是專心打好下一劍。」

戰畢秘魯站後，何承謙世界排名升上新高的42位，而他的本地排名與張家朗同得68分，並列第二，有望參加今年9月的名古屋亞運。