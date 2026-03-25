乒乓球｜林詩棟退出澳門世界盃國乒迎考驗　港將林兆恒遞補參賽

世界排名第5的國乒男隊二號主力、世界冠軍林詩棟未出現在澳門世界盃名單之上，此消息周二（24日）一出，立刻引發球迷圈震動，同時也讓中國隊原本就壓力巨大的男單項目「雪上加霜」。



林詩棟出生於2005年，是中國隊新生代名副其實的領軍人物，此前一度排名世界第1位，近期成績出現較大波動，積分優勢下滑，但仍然保持世界第5、隊內第2的位置，僅次於世界排名第1的王楚欽，同時還是去年澳門世界盃的男單亞軍，是國乒當時在該項目上成績最好的運動員。

所以即使最近林詩棟的狀態不理想且出現傷病情況，但球迷還是普遍認為他會正常參加澳門世界盃，畢竟是今年最重要的單打比賽，結果情況發生了變化。（編者按：林詩棟退出後，已確定由港將林兆恒遞補進入男子單打名單。）

在此之前，中國隊已經上報了澳門世界盃名單，其中男單是王楚欽、林詩棟、梁靖崑、周啟豪、温瑞博5人，但根據3月24日國際乒聯的官網顯示，林詩棟的名字已經被劃去，那就意味着他已經退出了該賽事，這讓人感到非常意外。

林詩棟的名字已被標記為灰色。（國際乒聯官網）

雖然暫不清楚林詩棟退賽的原因，但考慮到他已經在最近放棄參加WTT重慶冠軍賽，所以大概率還是因為傷病影響，否則不會錯過世界大賽的機會。

隨着林詩棟的退出，中國隊將在今年澳門世界盃的男單項目中面臨嚴峻考驗，不僅因為去年就連輸巴西選手卡達雲奴（Hugo Calderano）、被對方搶走冠軍，而且因為今年已經多次輸外戰，無緣WTT多哈冠軍賽、WTT重慶冠軍賽的男單冠軍，王楚欽、梁靖崑、周啟豪、温瑞博等人均有被其他協會選手突破。

根據安排，今年澳門世界盃將在3月30日至4月5日開打。王楚欽作為國乒男單頭號主力自然將扛起大樑，期待他能頂住衝擊，也希望另外3位國乒男隊參賽選手同樣能不負眾望取得佳績。

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