游泳｜何詩蓓中國公開賽添1金1銀　50米自由泳再險勝0.01秒

何詩蓓（Siobhan）今晚（20日）在中國游泳公開賽雙線爭金，分別出戰女子50米及200米自由泳，這名香港泳手先在50自險勝中國泳手程玉潔0.01秒，摘下個人第二金，然後再戰200米自由泳，惜不敵澳洲勁敵奧卡拉瑾，完成兩日賽事摘下2金1銀。



（新華社）

何詩蓓在中國游泳公開賽首日先奪一金，今早初賽同樣順利晉級，分別晉身女子50米及200米自由泳兩項決賽。何詩蓓先出戰女子50米自由泳，與禾殊（Gretchen Walsh）﹑杜格拉絲（Kate Douglass）等角逐獎牌。位列第7線的何詩蓓，身旁第8線正是中國名將張雨霏。

講求爆發力的50自，何詩蓓與禾殊﹑杜格拉絲及中國的程玉潔相當接近，四人接近同時觸池，結果何詩蓓游出24.41秒，同樣以0.01秒之差力克程玉潔封后，第三﹑第四名的杜格拉絲及禾殊，與Siobhan只差0.03秒及0.05秒，何詩蓓驚險摘下第二面金牌。

相隔約1個小時，何詩蓓再度登場，決賽出戰200米自由泳，再鬥澳洲勁敵奧卡拉瑾，衝擊第3金。轉戰較長的200米，奧卡拉瑾的優勢更明顯，何詩蓓最終以1分54.91完成賽事，屈居亞軍，奧卡拉瑾快近1.4秒﹑以1分53.52秒首名觸池。完成兩日賽事，何詩蓓拿下2金1銀，周六將轉戰100米蛙泳。

（Getty Images）

中國游泳公開賽的獎金豐厚，總獎金高達68萬美元（約533萬港元），各個項目冠軍可獲1萬美元（約7.83萬港元），亞軍及季軍則獲6000及4000美元，何詩蓓暫時累積2.6萬美元（約20.3萬港元）的獎金。