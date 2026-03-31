王鈺棟一年內三級跳　從U20變大國足射手：歶助國家獲更多榮譽

過去一年，還不滿20歲的王鈺棟斬獲中超本土射手王，在各級國家隊取得突破，榮膺2025年中國金童獎（U21）。對於這一年的表現，王鈺棟給自己打了80分。他坦言沒想到自己走得這麼快，也直言仍有不少遺憾與不足。



目前，王鈺棟正隨國足備戰國際足協系列賽。談及今年的目標，他表示希望提升自己的終結能力，進更多球，為國足贏得更多榮譽。至於外界關注的外闖話題，王鈺棟說，還需要等待一個合適的時機。

王鈺棟目前正隨國足備戰國際足協系列賽。（新華社）

2025賽季，王鈺棟在中超聯賽打入11球，榮膺中超本土射手王。國家隊層面，他完成了從U20、U23到成年國家隊的「三級跳」，攻入了成年國家隊首球。

2026年初，他幫助U23國足在亞洲盃闖入決賽，創造了中國隊參加該項賽事的歷史最好成績。

回顧王鈺棟過去一年成長：

+ 3

「其實我自己也沒想到能走那麼快，這一年非常充實，感謝非常多的教練、領導給我這些機會。」王鈺棟說，

年輕隊員就得多踢比賽，去踢高質量比賽。賽後做好康復，去全心投入，其實沒那麼累。

「給自己打80分，因為我覺得有很多我們該獲得的獎項確實沒有拿到。」王鈺棟表示，浙江隊在全運會未能小組出線、U20亞洲盃中國隊折戟8強賽，以及U23亞洲盃決賽失利，都讓他頗感遺憾。

留有遺憾的同時，他也坦言從U23亞洲盃征程中收穫良多。「我覺得對中國足球是非常好的事，因為畢竟我們站上了領獎台，這是很多年都沒有實現的。既然我們能站上去，我相信以後肯定還會有機會。我們要做好訓練比賽，更加投入，更加努力，才能走上更高的舞台。」

王鈺棟分析說，自己經過一年歷練，心態上已經比較穩定，在大賽中能保持頭腦清醒。不過，他同時表示：

作為前鋒我要提升的是終結能力，上賽季雖說我是本土射手王，但還是有很多機會沒有打進。

眾多中國球迷都期待王鈺棟能儘快扛起中國足球復興的大旗。對此，王鈺棟覺得這是他作為職業球員應當承擔的壓力。「我覺得是一件好事情，因為他們拿我跟那些球星比較，最起碼是對我的認可。我要不斷完善自己，去跟這些球星看齊。」

期望越高，伴隨而來的批評聲也在增加。王鈺棟表示，他比賽後會選擇忘掉足球，也不會關注這些聲音。「我很少關注這些東西，基本上是做好自己，去提高自己需要的地方。」

目前，新賽季中超聯賽已經開賽，王鈺棟在前三輪打入三球。他今年還將和U23國足一起參加亞運會。王鈺棟期待：「俱樂部層面，希望能延續上賽季的進球數，然後甚至更多。國家隊層面，希望能為國家隊獲得更多的榮譽，也希望能進更多的球。」

新賽季中超聯賽，王鈺棟在前三輪打入三球。（新華社）

關於未來是否外闖的問題，王鈺棟說：

我們會跟俱樂部商量，有合適的機遇我們就會出去。首先得看有沒有很好的機會，出國不是簡單的事情，有很多事都需要協商。我現在先專注於眼下的比賽，這些事都是水到渠成的。

相關閱讀：友賽｜中國2球淨勝世界盃決賽周新丁庫拉索 韋世豪張玉寧建功