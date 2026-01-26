U23亞洲盃｜小國足隊長徐彬談決賽負日本：正視差距　準備外闖

國足在2026年U23男足亞洲盃決賽中以0：4不敵衛冕冠軍日本隊，這個失望的結果讓21歲的徐彬看到了差距，即將開啟留洋之路的他也更加堅定了「出去見識一下」的信念。



作為本屆亞洲盃第四檔球隊，中國隊一路闖入決賽，創造歷史最好參賽成績。「這是一段我這輩子都不可能忘記的經歷。」徐彬賽後在酒店接受新華社記者專訪時說，「（決賽）談不上遺憾吧。至少在場上，我拼盡了全力，發揮出了目前百分之百的能力。」

當晚，吉達球場湧入8000餘名觀眾，中國球迷組成的紅色看台格外醒目。比賽結束後，徐彬站在場邊，眼眶泛紅，但沒讓眼淚落下。

如果是0：1，我可能就繃不住了。但0：4這個比分，其實更提醒我們，需要提高的地方還有太多。

如何提高？徐彬的答案的是「走出去」。

「我覺得其實我們這一批很多人都有能力出去，我希望自己能帶個好頭。既然想提高的話，這會是一個相對比較有效的辦法。出去就是去見識一下，看看我們跟他們到底差在哪。」他說。

對於外界關於他目前留洋是否太早的討論，徐彬回應道：「我都快22了，在國外來說22歲人家都可以踢輪換、踢主力了。那我22歲出去試試，我覺得其實也不年輕了，年齡方面沒有什麼特別大的優勢了。既然決定了要出去，我也會做好面對學習語言等困難的準備。」

三年前的U20亞洲盃，徐彬與隊友李昊在失利後眼淚打轉，卻更多是不服氣。如今再度和亞洲頂尖強隊交手，他的情緒已悄然轉變。「那時候是不服氣，現在更多是正視差距……至少我們清楚地知道，自己現在處在什麼位置，需要從哪些方面去提升。」

作為中場核心，徐彬在場上承擔了更多攻防轉換的任務。他給自己在本屆亞洲盃的表現打了85分。「對球處理上比以前穩了一些，但肯定還有不足。」

這次決賽對陣日本隊，徐彬從對手身上感受到的是一種更為成熟、細密的壓迫。在他看來，與日本隊的差距不僅體現在身體和體能上，更體現在「決策速度和整體判斷」上。「他們的技戰術非常成熟，每個球員都知道在什麼場景該拿球、該往哪裏發展。看比賽和在場上踢，差別還是很大。」

但大比分失利並沒有擊垮徐彬的信心。他說：

哪怕輸五個、六個，我們下次碰到他們，還是會想真刀真槍地較勁。

回顧中國隊這次創歷史地獲得U23亞洲盃亞軍，徐彬反覆提到一個詞——凝聚力。「這是我們能走到今天最重要的原因。」

這種力量，也來自看台。小組賽的時候，徐彬的父母和女友來到現場為他加油。「他們給了我底氣。」他說，「有他們在，我在場上可以豁出去，不怕輸贏。」

決賽夜，數千名中國球迷的吶喊讓他覺得置身主場。「剛出去熱身的時候就已經很震撼了，我們想讓他們覺得，這趟遠道而來是值得的。我們每一腳球都想拼盡全力，不想讓他們白來。」

春節將至，談及新年願望，徐彬的回答樸素而真誠：「希望我和這群兄弟們身體健康，沒有傷病。」

