2025中國金球獎｜老將吳曦再獲獎　王霜第5次封后　U23國足受表彰

撰文：新華網
2025中國金球獎頒獎典禮周一（2日）在南京舉行，中國足球各年度最佳獎項得主揭曉。上海申花老將吳曦第二次獲評中國金球獎，王霜則是第五次奪得中國女子金球獎；早前在U23亞洲盃得到亞軍的U23國足則獲得組委會特別獎。

吳曦曾獲得2020年中國金球獎。上賽季吳曦作為上海申花隊長表現出色，各項賽事代表俱樂部出場36次，打進9球、貢獻8次助攻。吳曦表示：

上個月我過了37歲生日，已經步入職業生涯末期，這座金球獎也許是我作為球員獲得的最後一個個人獎項。作為老將，要為球隊貢獻更多力量，為年輕人做更多表率。
吳曦
王霜曾在2017、2018、2019和2021年四度獲獎。上賽季，她帶領武漢車谷江大女足奪得亞冠冠軍，這一成績幫助她時隔四年再度捧起中國女子金球獎。中國男足主帥邵佳一憑藉上賽季在青島西海岸的執教表現獲得中國金帥獎。

+3

本次組委會特別獎頒發給U23國足，以表彰他們在不久前的U23亞洲盃上創造歷史打進決賽。主辦方還特別安排了「攜手赴新程」環節，拜合拉木、李昊、彭嘯和徐彬等U23國足隊員錄製視頻，為兩個多月後出戰U17亞洲盃的U17國足球員們送上鼓勵和寄語。

此外，浙江隊前鋒王鈺棟獲得中國金童獎（U21），來自成都蓉城的帥惟浩獲得中國金童獎（U17）。成都蓉城門將劉殿座獲得中國金手套獎，劉丹萍獲得中國五人制金球獎。

據介紹，中國金球獎由體壇傳媒發起，評選結果經過中國金球獎評委會的推選及118位評委的投票產生。

+4
新華網