國際青年足球錦標賽｜U23國足僅以得失球差屈居亞軍　朝鮮奪冠

周二（31日），2026西安國際青年足球錦標賽在西安國際足球中心落幕。在最後一場比賽中，中國U23男足1：0戰勝越南U23男足，在本次賽事中取得一勝兩平的戰績，因得失球劣勢位列朝鮮隊之後，獲得亞軍。



本場比賽是兩隊在今年1月U23男足亞洲盃半決賽後再度交手，儘管中國隊多名主力隊員被成年國家隊抽調，然而年輕人們還是希望再勝越南隊，以一場勝利為本屆賽事收官。

小國足在年初U23亞洲盃半決賽中擊敗越南U23殺入決賽，本次錦標賽雙方再交手。（新華社）

開場第七分鐘，毛偉傑娥眉月頂處一腳勁射，皮球擊中越南隊球員改變飛行線路後，被越南隊門將高文平沒收。越南隊在第11分鐘本有機會進球，不過黎庭龍武的攻門沒有打上力量。

第39分鐘，杜月徵一腳外腳背凌空射門，幫助中國隊以1：0領先。

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下半場開局階段，中國隊不斷從左路發動猛攻，越南隊門前一度風聲鶴唳。第71分鐘，越南隊阮鄧陽在反擊中獲得單刀機會，中國隊兩名後衛及時回追防守成功。

第80分鐘，中國隊場上隊長木塔力甫·依明卡日在越南隊娥眉月頂位置嘗試遠射，皮球稍稍偏出對方球門。終場前，李新翔錯過為中國隊擴大比分的機會。

由於在當日早先進行的一場比賽中，朝鮮隊3：1戰勝泰國隊，中國隊以一個得失球之差獲得賽事亞軍，朝鮮隊奪冠。

中國隊以一個得失球之差獲得賽事亞軍，朝鮮隊奪冠。（新華社）

「這場比賽球隊踢出了內容。總體來說，我對大家在這次賽事中的表現還是很滿意的。」中國隊主教練安東尼奧佩捷（Antonio Puche）賽後點評說。

6月份的國際比賽日，我們還是會以這樣的方式集訓、比賽，然後就是亞運會之前的衝刺備戰了。

「當然，我們不會只在集訓和比賽時才考察球員，後面我還有大量的球員考察工作要做。」安東尼奧佩捷補充道。

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