國足新帥邵佳一專訪　曾踢入2002世界盃決賽周：希望重溫那一刻

邵佳一，1980年4月出生於北京市，1998年加盟北京國安隊，開啟職業生涯。2002年，他入選國家隊參加韓日世界盃決賽圈比賽，2004年隨中國男足奪得亞洲盃亞軍並入選最佳陣容。退役後，邵佳一開啟執教生涯，2024年7月執教中超球隊青島西海岸隊，2025年11月成為中國國家男子足球隊的新任主教練。



為備戰2027年亞洲盃，中國男足主教練邵佳一剛上任，就率隊到阿聯酋杜拜集訓。1月26日，中國男足進行了本期集訓的最後一場熱身賽，以2：2的比分打和烏茲別克。新一期國足在阿聯酋共進行了3場熱身賽，取得1勝2和。

邵佳一於2000年首次入選米路天奴域（Bora Milutinovic）率領的中國男足，隨隊征戰黎巴嫩亞洲盃並取得第四名。他入選2002年韓日世界盃中國男足大名單，成為中國足球歷史上首批參加世界盃決賽圈的球員之一。2004年，邵佳一參加亞洲盃，用3個入球幫助國足闖入決賽，並入選最佳陣容。此外，2003年，他被德甲球隊慕尼黑1860隊相中。留洋期間，他先後效力於慕尼黑1860、科特布斯、杜伊斯堡等球隊，被德國媒體譽為「亞洲金左腳」。

從國足球員到國足主帥，邵佳一在身份轉變中，經歷了怎樣的心路歷程？執掌國足教鞭，他又有哪些想要實現的目標？近日，《人民日報》記者與邵佳一就中國足球的未來展開討論。

「只有跟強手過招，才能更清晰地發現自己的問題」

問：您曾經說執教國足是最高夢想，現在夢想實現，感受如何？



答：成為國家隊主教練是我實現夢想和目標的重要一步。我希望能夠帶領國家隊儘快從低谷中走出來，重拾信心，把國家隊打造成一支凝聚力強、戰鬥力強的隊伍。為此，我和我的團隊會傾盡全力。

問：新一屆國家隊的信心該如何構建？



答：對於運動員來說，需要高質量的訓練和比賽。說白了，就是要多贏球，通過接連不斷的勝利給隊員帶來最真實的信心。

問：根據國際足協去年末公布的國家隊排名，中國男足位列世界第93位、亞洲排第14，如何看待這個排名？



答：目前通過熱身賽穩住國家隊排名是非常重要的，但我更看重比賽的質量。我希望能夠和更高水平、更高質量的隊伍交手，只有跟強手過招，才能更清晰地發現自己的問題，並在今後的工作中高效地糾正它、改進它。如果能兼顧成績，那就是完美的結果了。

問：執教國家隊的目標是什麼？



答：

我們的目標必須是衝擊世界盃決賽周，這也是廣大球迷的心願。作為國家隊主教練，我應該承擔起這份責任。

我們這一代足球人是領着國家發放的運動員補助長大的，對國家始終懷有感激之情，這份責任是義不容辭的。我們要非常清晰地看到自己在亞洲的位置，務實地評估自己，找到一套適合自己的足球方式。我不認為中國球員的實力很差，沒必要妄自菲薄，相信隊員們還有很大的潛力，希望能夠儘快把中國足球的精神找回來，把信心找回來。

問：希望打造一支怎麼樣的國家隊？



答：我的足球理念最重要的一環就是整體性，通過團隊協作，打造一支凝聚力強、戰鬥力強的隊伍。過於追求一些脱離實際的目標，比如說追求巴西足球的風格，對我們來講是不現實的。我們追求的是團隊足球，現在歐洲足球的大方向也是強調整體。西班牙足球能夠在近十幾年一直處於領先，不僅在於他們強調進攻和水銀瀉地般的配合，更在於他們注重進攻與防守組織的嚴密性，實現攻守快速轉換。無論是進攻、防守還是轉換，國際足球的發展趨勢一直在「快」字上，這是趨勢，也是我追求的一種風格。

「只要球員符合要求，國家隊的大門始終敞開」

問：國足新一期集訓名單有一些新面孔，但給人的感覺並沒有太大改變，這是如何考慮的？



答：每個人都有自己的想法，我作為主教練，也有非常清晰的選人標準。當然，我在選人標準上和其他職業教練不會有太大差異，都要看球員在聯賽和國家隊中的表現，這是重要的衡量標準。所以我會選擇過去一段時間在聯賽中有持續穩定表現、在國家隊有好表現、能為球隊帶來積極正向影響的球員。此外，他們還要符合教練員的戰術思想，可能每一位教練的細微差異就在這裏。

邵佳一上任後，第一次國足集訓名單（微博＠足球中國）

問：U23國家男足在亞洲盃上的表現不錯，未來國家隊有沒有計劃招入一些年輕球員？



答：年輕球員更有朝氣、有想法、有取勝的慾望，這是他們的優勢。但在我選人的標準中，年齡不是最重要的，我要看到球員在球場上穩定的表現，要看到球員向我傳遞出為國效力、為國爭光的願望。我是一個很幸運的球員，18歲進入一線隊，20歲就進入國家隊。也有很多球員大器晚成，25歲以後才進入國家隊。

國家隊招球員是一個動態的選拔過程，只要球員符合要求，國家隊的大門始終敞開。當然，年輕球員必須有過硬的實力，這是必備條件。每個球員的發展路徑、心理狀態和個人性格都不同，只要他能拿出符合國家隊要求的表現，無論是17歲還是37歲，在我這裏都不是問題。

問：中國各級青少年國字號隊伍的成績漸有起色，會帶來一些信心嗎？



答：現在這些年輕的足球運動員，接觸的足球知識和環境都遠遠超越我們那個年代。我非常高興地看到，近一兩年無論是成績還是個人能力，各級國家隊都取得了有目共睹的進步。對這些年輕球員的成長，我非常有信心，相信能夠湧現更多優秀球員。

問：各級國家隊的進步需要多久才能從量變引起質變？



答：我覺得，只要每一批青少年球員在每一屆的亞洲大賽中都能取得好成績，他們的信心就會不斷增強，而且這種信心是內生的、自發性的。成功是可以複製的，他在青少年階段有信心，在下一個階段同樣會有信心。如果青少年球員能長時間在亞洲層面保持穩定發揮並不斷進步，在未來也一定會幫助中國國家隊實現質的提升。我踢球的時候，隊裏的一些前輩曾經在亞洲青少年比賽中闖入決賽，甚至拿到冠軍，最終這樣一批人成長起來，成為成功打進2002年世界盃決賽周的重要因素。

問：現在國家隊球員的成長路徑和過去有很大不同，如何看待這種差異？



答：現代足球發展很快，和二三十年前是不同的，我們的球員必須跟上這種變化。和其他國家和地區相比，中國足球的進步沒有那麼快，所以會讓人感覺我們已經落後了。但在我看來，我們有很多能力非常不錯的球員，有很大的潛力，這也是我的信心所在。

「希望帶領國足衝入世界盃，實現大家多年來的目標和願望」

問：有比較欣賞的教練嗎？



答：我看過哥迪奧拿（Pep Guardiola）、高普（Jurgen Klopp）等教練指揮的很多比賽，摩連奴（Jose Mourinho）也是我非常欣賞的教練。但我並不會因為欣賞一個教練，就認為他什麼都好，而是研究他們的執教思路和想法，獲得一些啟示，或者恰好得到正在尋找的答案。看高水平比賽越多，從他們身上所吸取的營養就越多。

問：如何看待年輕球員出國踢球？



答：我一直支持年輕球員在國外歷練，相信不少中國球員具備在歐洲踢球的能力，也希望未來有越來越多的中國年輕球員走出去，勇敢闖出自己的下一步。這無論對他們自身，還是對中國足球的未來，都將帶來極大的幫助。

問：出國踢球是不是越早越好？



答：大部分球員還是應該先在國內聯賽中站穩腳跟，當然也不排除有一些球員確實極具天賦，在很小的時候就能在國外立足，能適應歐美的足球文化。我覺得，適應不同的足球環境對於大多數中國球員而言還是有難度的，必須有心理準備。此外，出國後將面臨生活、語言上的差異，要做好充分準備。

問：最想對球迷說些什麼？



答：我非常理解球迷現在的心情。球迷對待國家隊的態度，就像我們輔導自己的孩子寫作業，寫得不好時，會有種恨鐵不成鋼的心態。作為國家隊主教練，這是一種動力，督促我更好地完成自己的工作。

問：您關注「蘇超」了嗎？這種城市聯賽能否為國家隊的進步提供養料？



答：「蘇超」比賽期間，我一直在從事備賽工作，雖然沒有看過完整賽事，但看過一些片段。這對國家隊是好事，只有更多人關注和參與足球，有數量的積累，中國足球才能有質的變化。不管是「蘇超」還是其他城市聯賽，在去年呈現的現象級表現，確實都出乎我的意料。有這麼多人自發關注足球，能看出中國足球發展巨大的潛力。

問：能想象一下未來屬於自己的國足故事嗎？



答：

我希望帶領國足衝入世界盃（決賽周），實現大家多年來的目標和願望。

我有時也會回想，2001年中國男足在遼寧瀋陽衝進2002年世界盃的那一刻，全國人民是一種什麼樣的心情、是如何慶祝的。那時我只有21歲，再回想那一瞬間，依然會被震撼到。這是我一生都難以忘記的時候，也希望在未來和大家一起重温這個時刻。

