乒乓世界盃｜衛冕冠軍孫穎莎3：0勝中華台北李昱諄　國乒首日全勝

2026年3月30日，乒乓球澳門世界盃繼續進行，女單頭號種子、衛冕冠軍孫穎莎登場，在首秀中迎戰中國台北選手李昱諄，結果孫穎莎以絕對優勢3：0輕取對手贏得開門紅勝利：國乒女單首日的較量已經全部結束，5大主力全勝過關，其中四場零封對手、一場被逼入決勝局。



孫穎莎是最近兩屆世界盃的女單金牌得主，今年以衛冕冠軍、頭號種子的身份再次出戰該項目，自然備受關注，遠非世界排名第49的李昱諄所能比。

孫穎莎是最近兩屆世界盃的女單金牌得主，今年以衛冕冠軍、頭號種子的身份再次出戰澳門世界盃。（新華社）

而在2026新年的國際比賽中，她始終保持外戰不敗，雖然不久前在WTT重慶冠軍賽折戟沉沙不敵隊友蒯曼，但在之前的海口亞洲盃、WTT新加坡大滿貫賽上都拿到了女單冠軍，足見其實力之強，所以普遍認為此戰沒有太多懸念。

孫穎莎3：0中國台北選手李昱諄

比賽開始後，孫穎莎上來就打出了非常漂亮的正手搶攻得分，緊接着反手也爆衝贏球，隨後李昱諄通過擦網運氣球打亂對方陣腳，但孫穎莎很快便站穩腳跟繼續擴大分差，首局雖然錯失1個局點但仍然以11：3輕鬆拿下。

+ 8

第二局李昱諄打得更加積極果斷，同時在接發球上有所適應，但始終處於落後追趕的位置，局末更是出現崩盤，結果又被孫穎莎以11：4取勝逼入絕境。

第三局孫穎莎先丟1分後迅速反超，緊接着在7：5的位置逼李昱諄用掉暫停機會。暫停結束後，孫穎莎繼續發力以10：6領先，雖被追回3個賽點，但最終還是以11：9險勝結束戰鬥，拒絕被對方反勝。

接下來孫穎莎與李昱諄的下一輪對手水平不高，那就是埃及運動員Dina·Meshref，後者雖然拿過非洲大賽的冠軍，但與東亞一線運動員相比還是有差距，孫穎莎大概率能連贏2場、以小組第一的身份出線，期待她能保持好狀態晉級淘汰賽。

孫穎莎3：0李昱諄（中國台北）：11：3、11：4、11：9。（新華社）

中國女乒首個比賽日無敗績

目前國乒女單已經結束首輪的前5場對決，比分如下：

孫穎莎 3：0 李昱諄（中國台北）：11：3、11：4、11：9；

王曼昱 3：0 付玉（葡萄牙）：11：5、11：3、11：6；

陳幸同 3：0 Andreea Dragoman（羅馬尼亞）：11：4、11：5、11：8；

蒯曼 3：2 Charlotte Lutz（法國）：11：2、11：6、8：11、6：11、11：8；

王藝迪 3：0 BAJOR Natalia（波蘭）：11：2、11：5、11：6。



接下來國乒女單的最後一位參賽選手、世青賽冠軍覃予萱將在3月31日11:15迎來首秀，與德國世青賽冠軍卡夫曼（Annett Kaufmann）對決，這場球至關重要，因為後面還有日本強敵早田希娜要對付。（編者按：卡夫曼今日因傷退賽，覃予萱不戰而勝。）

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