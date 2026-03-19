乒乓球｜國際乒聯宣布明年增設雙打世界盃　全面接軌洛杉磯奧運

【乒乓球】據ITTF國際乒聯微博消息，國際乒乓球聯合會（簡稱：國際乒聯）正式宣布，經國際乒聯執行董事會審議批准，正式設立國際乒聯雙打世界盃。此項全新里程碑賽事將整合男子雙打、女子雙打及混合雙打項目，於2027年正式舉辦。



本次賽事的設立，標誌着2028年洛杉磯奧運會乒乓球項目的全部競賽類別均已設立對應世界盃賽事：其中單打項目對應國際乒聯男子及女子單打世界盃，混合團體項目對應國際乒聯混合團體世界盃，本次新增的雙打世界盃則覆蓋男子雙打、女子雙打及混合雙打三大雙打項目。

2028年洛杉磯奧運會乒乓球項目中，男子雙打、女子雙打項目將自雅典奧運會後首次重返奧運項目序列，與混合雙打項目共同構成完整的雙打競賽體系。

國際乒聯雙打世界盃是乒乓球項目全新的頂級雙打專屬賽事，將為全球頂尖雙打運動員打造專屬的世界盃競技平台。

國際乒聯主席梳寧（Petra Sörling）表示：

雙打項目重返奧運賽場，國際乒聯雙打世界盃正是我們順應這一重要節點推出的核心舉措。我們將為全球頂尖雙打運動員提供其應得的世界盃競技舞台，同時搭建通往洛杉磯奧運會的完整發展路徑。在國際乒聯百年華誕之年，我們不僅是在慶祝乒乓球運動走過的百年歷程，更是在擘畫乒乓球運動下一個百年的發展藍圖。

當前，乒乓球雙打項目的全球發展勢頭正處於歷史最佳階段。2025年多哈世乒賽中，雙打賽事貢獻了全年最具標誌性的競技瞬間。王楚欽與孫穎莎斬獲混雙三連冠，奠定了其同代最強雙打組合的行業地位；男雙賽場，日本組合戶上隼輔/篠塚大登歷經五局激戰奪冠，為日本時隔64年再奪世乒賽男雙冠軍；女雙賽場，王曼昱與蒯曼首次搭檔征戰世乒賽便一路高歌猛進，以冠軍之姿交出了高分答卷。

受球迷關注的乒乓球雙打組合：

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2026年，雙打賽場持續湧現突破性競技成果。WTT新加坡大滿貫中，阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）和菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）這對兄弟組合，成為法國首位斬獲大滿貫賽事冠軍的運動員，登頂男子雙打世界排名第一；卡達雲奴（Hugo Calderano）與高橋布魯娜（Bruna Takahashi）創造歷史，成為首對斬獲該級別賽事混合雙打冠軍的美洲組合；早田希娜與張本美和則在兩人搭檔的首個WTT賽事中，便攜手摘得女雙桂冠。

上述標誌性競技成果，正是國際乒聯雙打世界盃設立的核心價值所在。

本次賽事官宣恰逢國際乒聯成立100周年。在回顧乒乓球運動百年發展歷程的同時，國際乒聯雙打世界盃的設立，彰顯了國際乒聯對乒乓球運動未來發展的堅定承諾。近年來，世界盃賽事體系實現顯著擴容：男子、女子單打世界盃於2024年重啟並成功舉辦兩屆賽事；混合團體世界盃於2023年正式推出。隨着雙打世界盃的加入，世界盃賽事體系現已實現奧運會乒乓球全部競賽項目的全覆蓋。

國際乒聯執行董事會明確，將審慎規劃賽事資格體系，資格獲取路徑可依託現有競賽框架，或通過新設資格賽事實現。有關賽事舉辦地、舉辦日期及競賽形式等詳細訊息，將在後續正式公布。

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