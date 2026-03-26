MLB｜道奇佐佐木朗希熱身賽控球大失準　兩局狂失5分　派8次保送

效力美國職棒大聯盟道奇隊的日本投手佐佐木朗希，在開季前最後一場熱身賽中再度嚴重失控，先發投球2局狂失5分，對14名打者合計送出8次四死球保送，春訓防禦率以15.58作結，表現令球迷深感憂慮。



美國FOX Sports記者卡夫納（Rowan Kavner）在社群媒體上以揶揄語氣評論，建議還在期待好消息的球迷，不如出去散步或陪狗玩，言辭引發廣泛討論。

記者Rowan Kavner在社媒上表示：建議還在期待好消息的球迷，不如出去散步或陪狗玩。（X＠RowanKavner）

本場比賽中，佐佐木朗希首局便連連失控，對多名打者投出觸身球及保送，讓天使隊先取2分。教練團一度換投，但換投後對方仍追加得分。

第2局重返投手丘的佐佐木朗希再度保送開局打者，但隨後製造雙殺守住。第3局及第4局又連續保送，最終遭到換下。

根據數據統計，佐佐木朗希全場66球中近七成為壞球，26顆四縫線速球平均時速約156公里，好球帶命中率卻僅有三成五。

本場春訓成績不理想，外界對他能否在開季後穩定發揮仍持保留態度。

佐佐木朗希在當地時間23日道奇與天使的季前熱身中表現慘不忍睹。（Getty images）

相關閱讀：MLB｜大谷翔平新造型出戰痛擊老東家天使 轟球速188公里暴力一擊

+ 1

【本文獲「引新聞」授權轉載】