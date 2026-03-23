MLB｜大谷翔平新造型出戰痛擊老東家天使　轟球速188公里暴力一擊

【MLB】道奇日籍二刀流球星大谷翔平以全新利落短髮造型現身，今在客場面對舊東家天使的熱身賽擔任第1棒開路先鋒作指定打擊，全場3打數1安打、貢獻3打點並獲1次四球保送，另有1次三振，迎即將到來的新賽季。



大谷翔平首打席擊出中外野飛球遭封殺，3局第2打席先是選到四壞球上壘，之後天使先發投手George Klassen控球欠佳退場，不過天使換了2任後援投手也都無法止血，大谷翔平第3打席敲出擊球初速高達188.4公里、帶有3打點的強勁二壘安打，天使單局就被道奇狂攻14人次、灌了10分，最後以5：13不敵道奇。

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這支清壘安打也是大谷翔平自經典賽對委內瑞拉的首打席全壘打後，睽違10打席再度敲安，打擊狀態漸回溫，大谷翔平今賽前牛棚投了36球，為25日對天使的最後一場熱身賽登板做準備，按照球隊計劃，大谷翔平預計將在4月1日主場迎來新賽季初登板。

另外，大谷翔平的新髮型也成全場焦點，他今天以清爽的短髮現身，髮尾明顯修短，日本網友紛紛驚呼新髮型帶來的改變，有網友說：「有大谷翔平小時候的感覺」，也有人猜：「是老婆真美子喜歡的嗎？」

賽前練習時大谷翔平也主動走向天使休息區，與前隊友Mike Trout深情擁抱並熱烈談笑，昔日「神鱒大谷」畫面再現，讓不少球迷備感熟悉。

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