單車︱新西蘭車手比賽期間離奇向對手揮拳　險釀意外加刑停賽25日

上個月在荷蘭舉行的Salverda Bouw Ster van Zwolle單車賽，新西蘭車手屈斯（Kiaan Watts）在比賽期間突然向荷蘭車手馬斯（Marijn Maas）揮拳，即使後者險險避免炒車或受傷，國際單車聯會（UCI）經紀律聆訊後宣布，24歲的屈斯須「加刑」額外停賽25日。



單車賽後段突然向競爭對手出拳 UCI聆訊後「加刑」

今年3月7日Salverda Bouw Ster van Zwolle單車賽，影片清楚拍下屈斯的罪證，這項全程192公里的賽事，當比賽尚餘約33.7公里時，身處領放主車群的屈斯，突然向右後方的馬斯出拳，擊向對方的頭盔。馬斯反應相當快，驚險閃避下只輕微中拳，他隨即伸手整理頭盔繼續作賽，未有釀成意外。

然而屈斯將單車賽變成拳賽，當然要付出代價。國際單車聯會（UCI）經過紀律聆訊，最新公布裁定屈斯違反UCI條例第12章第4.9節（該節的標題為「襲擊」（Assault），並列明「任何人或機構如涉及對一個人構成身體傷害，將會受到紀律懲罰。」），並指出屈斯已承認違反相關條例，願意接受UCI建議的罰則。

新西蘭車手屈斯（Kiaan Watts）。（Getty Images）

事發後，屈斯已當場被取消賽事資格及罰款200瑞士法郎（約1985港元），以及扣除UCI排名25積分。UCI經紀律聆訊後，宣布追加停賽25日的懲罰，由於當日在事發後，屈斯所屬的NSN Development Team車隊已即時勒令他停賽1日，因此追加的停賽期為24日，由今年4月9日停賽至5月2日。

屈斯在事件後曾在社交媒體發文致歉，指出當時因「一時衝動」而犯錯，NSN Development Team車隊亦發出道歉聲明，表示：「車隊期望旗下車手任何時間均以專業的態度及體育精神作賽，我們向馬斯、the BEAT CC p/b Saxo車隊（馬斯所屬車隊）、賽事主辦方及UCI監察員致歉。」因此車隊決定讓屈斯停賽1天，「給予他時間檢視自己的行為及後果。」

24歲的屈斯最初在場地單車賽成名，曾4奪U15全國冠軍，並在2019年夥拍Laurence Pithie成為少年世界冠軍。2021年開始赴歐洲轉戰公路賽，2022年成為場地單車團體捕捉賽及集體出發賽雙料全國冠軍後，注定專注在公路賽事，今年加入瑞士的NSN Development Team車隊。