深圳踩單車路線｜11條綠道推薦：穿梭森林海岸河畔　風景美不勝收

春天，騎行的好時節到了。



深圳騎行指南，11條線路分享：穿過河畔、森林、海岸、橋洞，假期好時光，出門追風去~

深圳踩單車綠道路線推薦

1. 深圳寶藏綠道：環西麗湖綠道

位於西麗街道的環西麗湖綠道，是深圳較新的一條綠道，除了串聯起周邊自然景觀，獨樹一幟的驛站設計，也讓這裏成為附近居民的寶藏散步地。

綠道整體路徑環西麗湖一周，全長約15公里。其中示範段項目（約3.7公里）獲「2024 MUSE Design Awards」金獎，是全市唯一獲得公園及開放環境類大獎。

我們探尋了綠道中最為矚目的一段——「問山疊水驛」，體驗半日穿林繞湖的悠然時光。

綠道河道交錯，感受鄉間野趣

騎行時，旁側便是與綠道時而並行時而交錯的水渠，也叫「燕清溪」。在精心維護下，這裏的水質清澈見底，倒映着兩岸和天空，頗有鄉間小路的野趣之美。

環西麗湖綠道

地址：西麗湖問山疊水驛

交通：

1. 公交：乘坐66路到「深圳市人才研修院」，步行500米左右到問山疊水驛

2. 地鐵：7號線「西麗湖站」B出口，導航步行至湖濱公園，再徒步至問山疊水驛

開放時間：06:30-23:00



Tips：水深岸高，請勿捕撈、垂釣、游泳、戲水等



2. 山海連城延長線：前海段騎行指南

前海沿海綠道，是山海連城騎行綠道的延長路段。這次我們選擇從前海石公園出發，一路向前至歡樂港灣摩天輪觀海平台，全程4km，耗時約1小時，沿着藍綠色騎行道，一路與海伴行。（純踩單車30分鐘足夠）

全程約4km，串聯4大看海公園

全長約4km，串聯了前海石公園、演藝公園、雙界河公園、歡樂港灣濱海文化公園4大觀海地。

山海連城延長線前海段

地址：前海

騎行路線：前海石公園→演藝公園→雙界河公園→歡樂港灣濱海文化公園

交通：前灣地鐵站D口步行989米抵達前海石公園

時間：06:00-23:00



Tips：

1. 起始點自行決定

2. 電動車禁止入內

3. 沿途共享單車借還車點少，可在前海石公園門口/歡樂港灣借還車

4. 若想避開人流建議上午12點前騎行，下午人較多



3. 梧桐綠道：新手騎行指南

羅湖區梧桐綠道，總長14.9km，起點為萬佛寺驛站，終點至橫瀝口水庫，途徑東湖公園、深圳水庫、仙湖驛站、區林果場、荔枝林、檳郎公園、梧桐河、博雅館、梧桐文體公園及梧桐山北門，梧桐綠道也被大家稱為「深圳最美綠道」之一。

懶人共享單車友好路線

本期「懶人共享單車友好版」可以總結為兜公園、吹風、停車賞景、喝咖啡，全程約花費1小時。能親近自然且達到一定運動目的的同時，不會十分消耗體力，蠻適合不咋運動的「新手小白」。

+ 4

梧桐綠道

路線：羅湖區東湖公園西南門→水庫草坪→梧桐綠道→鳴翠亭→蓮塘水廠往前→國威路喝咖啡



Tips：

1. 可在東湖公園西南門旁的水庫總站沿路租借共享單車、也可騎自己的自行車進入

2. 請注意路線騎行，東湖公園內部共享單車禁止進入

3. 鳴翠亭往後的綠道段共享單車不可進入

4. 綠道沿途設有公廁、飲水點、販賣機



4. 山海連城沿海綠道

位於廣深沿江高速橋下的山海連城前海灣段，是深圳西部的一條濱海騎行綠道，北起金灣大道，南至歡樂港灣，全長6公里。因為建於高架橋下，穿行其中，避免了日曬雨淋。

+ 1

漫步道/騎行道/跑步道，三道貫通

3米寬的漫步道、2.5米寬的跑步道、4米寬的騎行道，三道貫通的濱海綠道，讓不同的穿行方式變得井然有序。

站在綠道入口處眺海平台，迎風望海，在橋底營地上露營小憩。遮陽避雨的橋底空間，不失為一個假期休閒玩樂的好去處。

山海連城沿海綠道

地址（入口附近）：歡樂港灣 童樂園

交通：

1. 地鐵出行：臨海地鐵站

2 .自駕出行：歡樂港灣停車場



Tips：

1. 據市民反饋，目前偶有電動車進入，注意避讓，安全慢行

2. 現場小黃車數量有限（純靠撿漏），建議自備騎行工具（滑板也可以）

3. 騎行進入的話，可選擇從前海底泥廠進入，歡樂港灣入口禁止騎行進入



5. 銀湖山郊野公園：森林S彎綠道

銀湖山郊野公園位於深圳中部，總面積12.02平方公里，最高海拔為445米，坡度較陡，對於新手騎行有些難度。公園大部分路段為沿山而建的綠道，一路密林穿行，綠意盎然。

除了騎行，也可選擇徒步上山，園內有專門的休閒登山台階步道，這裏也是一條蠻適合周末的休閒徒步路線。

半山觀景台，俯瞰城景

約30分鐘登至半山即可抵達觀景休憩平台，天晴氣清時可清楚俯瞰福田城景。

銀湖山郊野公園：森林S彎綠道

地址：銀湖山郊野公園（靠羅湖未來學校一側登山口進入）

交通：地鐵6號線銀湖地鐵站D口步行1.6km



Tips：

1. 建議自帶自行車騎行

2. 建議自帶水徒步或騎行



6. 華僑城綠道：社區騎行道

總長16公里的華僑城綠道，是國內首條社區自行車專用道，安全係數也相對較高，適合騎行新手上路。

線路的騎行道與車道、人行道相獨立，一路上道路平緩，兩旁大樹林立。沿途還有不少共享自行車，可自由租借。

綠道平緩，沿途山野成趣

區別於專業騎行道，華僑城綠道更為日常，騎行的景觀也頗具變化，沿途串聯起波託菲諾純水岸、天鵝湖、O·POWER文化藝術中心、燕晗山郊野公園和華僑城創意文化園等城市風光和自然野趣。

騎累了便可隨時小憩，休息好再重新出發。

華僑城綠道社區騎行道

騎行線路：波託菲諾純水岸→天鵝湖→O·POWER文化藝術中心→燕晗山郊野公園→華僑城創意文化園→華僑城生態廣場



Tips：

1. 騎行需注意道路安全，路線全長約16公里

2. 沿途路段有自行車可以掃碼租借



7. 福田河綠道：市中心的小森林

福田河綠道南起濱河路，北至筆架山北環路，全長約6.1km。與深圳別處綠道不同的是，它身處城市之中沿河而建，串聯了筆架山公園與中心公園。無論徒步或騎行，一步一景皆是綠意，宛如城市腹地中的森林走廊。

綠道沿河而建，密林穿行

騎行棧道沿河而建，道路平坦且綠植密佈，在自然中感受自由的喜悦。以深圳中心公園為始，終點落於筆架山公園，途中穿梭在沿途的密林之中，探尋一片靜謐之境。

除騎行外，閒暇之時來此徒步亦是不錯選擇。

福田河綠道

全程距離：約6.1km

騎行線路：深圳中心公園D1區東門→筆架山公園南門



Tips：

1. 騎行需注意道路安全，路線全長約6公里

2. 公園外圍路段有自行車可以掃碼租借

3. 請在有綠道標識的路段騎行



8. 鹽梅路綠道：沿海棧道騎行

從地鐵鹽田墟站出步行429米可抵達海鮮街棧道，即為鹽梅路綠道入口。從屹立海上的海濱長廊出發，即可進入綠道。

鹽梅路綠道全長4.1km，騎行時間約1小時，從海鮮街出發，沿途會經過大梅沙棧道與悦海圖書館，終點止於大梅沙海濱公園。騎行道蜿蜒山海之上，一路上迎着海風，與海伴行。

騎行1小時，一路與海相伴

從海鮮街棧道出發便能一路看海騎行，十分愜意。

從海鮮街向前大約10分鐘左右，會遇到連續上坡也是騎行全程最費力的一處，斜坡過後，路段平緩易行，看海之旅開始。

鹽梅路綠道

全程距離：4.1km

騎行線路：鹽田海鮮街棧道→大梅沙海濱公園

交通：地鐵8號線鹽田墟站B口，步行約429米



Tips：

1. 騎行需注意道路安全，路線全長約4.1公里

2. 可在鹽田得米腸粉店門口或大梅沙海濱公園掃碼租借自行車

3. 飲用水需在海鮮街或大梅沙購買，建議自帶水騎行

4. 上述路線僅供參考，可自行選擇開始點位

5. 沿途設有7處休息站



9. 淘金山綠道：徜徉山水間

淘金山綠道位於羅湖區，全長共7.07公里。起於翠湖社區公園，途經布心山，終至沙灣路，沿線分為4個主題段，設有13個觀景點，各有風光。從翠蔭驛站進入，淘金山綠道的馬路、自行車綠道以及人行道三道分離。

PS：綠道盤山而上，有一定陡坡，騎行下坡時還需謹慎。



+ 1

全長7.07km，全程Wi-Fi覆蓋

綠道一路上都有Wifi覆蓋，沿途設有飲水點及4處洗手間，還蠻便利的。

位於半山腰處的淘金攬秀，可俯瞰深圳水庫，亦或遠眺梧桐山。尋一日晴天，約上三兩好友來騎行，還能在傍晚時分捕獲日落山景。

淘金山綠道

全程距離：7.07公里

開放時間：06:00-23:00

騎行線路：翠蔭驛站→風鈴台→花溪亭→童趣園→思源亭→棲霞驛站→二線亭→紫薇亭→湖山在望→沙灣驛站



Tips：

1. 綠道沿途四處設有洗手間

2. 途經觀景點較多，需合理安排遊玩時間

3. 盤山路段有一定陡坡，騎行難度係數大

4. 共享單車和電瓶車不能入內



10. 大沙河生態長廊：河畔騎行

大沙河生態長廊，位置落於繁忙的南山中心區，全長約13.7公里，縱貫南山區，有深圳「塞納河」之稱。

河道根據沿線特點，設置了不少森林主題的特色景點，既與周邊綠地串聯，也與城市和諧地融糅。沿河騎行，看城市略影。

從中游至下游，穿梭公園與湖畔

建議從大沙河生態長廊的中游開啟騎行，途中可以邂逅西麗水庫、九祥嶺濕地公園、塘朗山公園、大沙河公園。

下游從深南大道直抵深圳灣公園，因其河面寬闊，設立了水上賽艇、皮划艇、龍舟賽等水上活動區，是不少皮划艇愛好者的一方天地。

大沙河生態長廊

入園時間：06:00-23:00

騎行線路：西麗水庫→九祥嶺濕地公園→塘朗山公園→大沙河公園→悠時光書吧→深圳灣追風滑輪公園



Tips：

1. 公園內禁止寵物入園

2. 公園多草木，注意蚊蟲叮咬

3. 周末、法定節假日禁止自行車通行



11. 深圳灣綠道：看藍色潮汐

深圳灣濱海綠道，深圳最美的海邊綠道之一，全長約15公里，是一條集休閒，健身運動，生態觀光旅遊，自然體驗於一體的海邊綠色長廊。

公園內的騎行步道環海而建，視野開闊，適合來一場城市騎行。一面是城市，一面為闊海，沿途騎行都穿梭於蔚藍的海風中。

騎行沿途風光

趕在日落之前，騎上自行車來此，看暖陽與翱翔的海鷗相伴，浸潤在温柔的海景中，悠然也愜意。

深圳灣綠道

全程距離：15公里左右

開放時間：全天免費入場

騎行線路：深圳灣海風運動公園→觀橋公園→彎月月谷公園→流花山公園→追風滑輪公園→紅樹林濱海公園



Tips：

自行車禁行時間：周末及節假日 09:00-17:00



深圳假日騎行指南本期騎行地：

1. 環西麗湖綠道

2. 山海連城延長線 · 前海段

3. 羅湖區梧桐綠道

4. 山海連城前海灣段

5. 銀湖山郊野公園

6. 華僑城綠道

7. 福田河綠道

8. 鹽梅路綠道

9. 淘金山綠道



*以下兩條綠道在周末及法定節假日自行車禁行，大家可在平日前往：

10. 大沙河生態長廊

11. 深圳灣綠道

